Desa, City Mall AVM’de Başbakan Ersan Saner eşliğinde açıldı

Önemli davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşen açılışda; Başbakan Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer ve eşi Lütfiye Tarımer, City Mall AVM Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarı tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Deri giyim, çanta, ayakkabı ve aksesuar ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunan Desa , Samsonite markasıyla birlikte moda ve kaliteyi en iyi şekilde birleştirerek City Mall AVM’deki mağazasında “baştan ayağa moda” sloganıyla konumlandırılıyor.(MHA)