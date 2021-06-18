DESA City Mall AVM ‘de açılıyor!

Tasarım ve deri konusunda uzmanlığıyla ortaya koyduğu ürün ve hizmet kalitesiyle kendinden söz ettiren, Türkiye ve dünyadaki deri moda sektöründe söz sahibi olan Desa, pek çok önemli ziyaretçinin de katılımıyla yarın resmi açılışını gerekleştirecek.

Kıbrıs’daki ilk mağazasını City Mall AVM’de açan DESA, her yerde her saatte mutlak bir şıklık ve kendine özgü bir tarz oluşturma imkanı veren koleksiyonlarını yarından itibaren müşterilerinin beğenisine sunacak.

Dünya gezginleri için şık ve kaliteli çözümler yaratan Samsonite,valiz kategorisinde lider marka konumuyla City Mall Desa mağazasında yer alacak.

Deri giyim ,çanta,ayakkabı ve aksesuar ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunan Desa , moda ve kaliteyi en iyi şekilde birleştirerek City Mall AVM’deki mağazasında “baştan ayağa moda” sloganıyla konumlandırılıyor.