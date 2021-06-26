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Derviş Yücetürk, yeniden başkan

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin başkanlığına Derviş Yücetürk yeniden seçildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:15
Derviş Yücetürk, yeniden başkan
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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin bugün gerçekleştirilen 17’inci Olağan Genel Kurul toplantısında Derviş Yücetürk’ün oybirliği ile yeniden dernek başkanlığına seçildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin Lefkoşa’daki merkez binasında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında divanın oluşturuldu. Derneğin faaliyet ve mali raporları aklanmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimine geçildi.

Dernek başkanlığına oy birliği ile Derviş Yücetürk yeniden seçilirken, yönetim kurulu asbaşkanlığına A. Raşit Kenan getirildi. Derneğin diğer üyeleri şöyle:

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"Sekreter Müjgan Çengel, Mali İşler Sorumlusu Fikri Gürpınar, Halkla İlişkiler Sorumlusu Nuri Erbaş, Sosyal İşler Sorumlusu Kemal Kahvecioğlu ve Basın Yayın Sorumlusu İbrahim Koşucu; Yönetim Kurulu yedek üyeleri; Aygül Barbın ve Mukaddes Begeç. Denetim Kurulu başkanı Mehmet Vargın, Disiplin Kurulu başkan Zehra Yücetürk, Spor ve Sosyal İşler Komitesi başkanı Meltem Vargın”

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Son Güncelleme: 26.06.2021 17:15
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