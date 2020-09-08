Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlenmeye devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, dershane, kurs yerleri, etüd ve eğitim merkezlerini denetlemeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 59 eğitim kurumunun Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, dairenin denetimlerini pandemi döneminde de sürdürdüğünü belirterek, eksik tespit edilen kurumların uyarıldığını ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için süre verildiğini belirtti.

Açıklamada, incelemeler soncunda başarılı olan kurumlara ise teşekkür belgesi verildiğini söyleyen Uzun, denetimlerini rutin bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerine dikkat çekti.



