DERS ALAN YOK
Ergün Yahat
iş kazalarına ilişkin istatistikler en çok ölümlü kazanın inşaatlarda olduğunu ortaya koydu. Kazalarının oluş şekline bakıldığında ise yetersiz tedbir nedeniyle yüksekten düşme ilk sırada yer alıyor
TEDBİRLERİ TAKAN YOK:
Gazimağusada Gülseren bölgesinde inşaatda çalısan bu işçilerin hic bir tedbiri yok .İş kazalarının kurbanı konumundaki işçiler de “baret takma, kemerle bağlanma” gibi en basit tedbirleri almadan çalışmaya devam ediyor. İnşaat işçilerinin çoğu baret yerine şapka takıyor, bellerinde ise emniyet kemeri yok
İŞVEREN DE RAHAT:
İş kazaları birçok işçi gibi bazı işverenlere de ders olmuyor.