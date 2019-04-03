DERS ALAN YOK

Ergün Yahat

iş kazalarına ilişkin istatistikler en çok ölümlü kazanın inşaatlarda olduğunu ortaya koydu. Kazalarının oluş şekline bakıldığında ise yetersiz tedbir nedeniyle yüksekten düşme ilk sırada yer alıyor

TEDBİRLERİ TAKAN YOK:

Gazimağusada Gülseren bölgesinde inşaatda çalısan bu işçilerin hic bir tedbiri yok .İş kazalarının kurbanı konumundaki işçiler de “baret takma, kemerle bağlanma” gibi en basit tedbirleri almadan çalışmaya devam ediyor. İnşaat işçilerinin çoğu baret yerine şapka takıyor, bellerinde ise emniyet kemeri yok

İŞVEREN DE RAHAT:

İş kazaları birçok işçi gibi bazı işverenlere de ders olmuyor.