Derinlikteki Özgürlük İsimli Tüplü Dalış Etkinliği Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin Pink Dolphin Diving Center iş birliğinde engelli üyelerine yönelik düzenlediği “Derinlikteki Özgürlük” isimli tüplü dalış etkinliği gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Derinlikteki Özgürlük etkinliği Cumartesi günü Zambak Tatil Köyü’nde birçok destekleyici firmanın da katkılarıyla yapıldı.

Etkinlikte 16 engelli, eğitmenler eşliğinde yaklaşık 5 metre derinliğe dalış yaptı. Toplumda engelli farkındalığının artırılmasının da hedeflendiği etkinlik bu yönden de başarılı oldu.



Dernek, “Tüm katılan üyelerimize, bizimle olan halkımıza ve bu organizasyonda bizlere destek olan herkese, tüm firmalara ve etkinliklerimizi basın aracılığı ile halkımızla buluşturan Türk Ajansı Kıbrıs’a ve tüm basınımıza engelsiz bir hayat için mücadelemizde yanımızda oldukları için yürekten teşekkür ederiz” dedi.(AK/YIL)



