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Derince-Avtepe arasında yangın çıktı!

18 Ekim 2022 Salı 14:02
Derince-Avtepe arasında yangın çıktı!

Derince-Avtepe köyleri arasındaki ormanlık alan içerisinde dün, muhtemelen rüzgarın etkisiyle kopan elektrik hattından çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ormanlık alan içerisinde bulunan 5 adet çam ağacı yanarak zarar gördü. Soruşturma devem ediyor.

Öte yandan, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Ökkeş Öztürk yönetimindeki araçta, seyir halinde olduğu sırada oluşan kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

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