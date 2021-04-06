banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
EOKA ruhu hiç bitmedi
EOKA ruhu hiç bitmedi
Covid-19 sorunu ve harakiri
Covid-19 sorunu ve harakiri
Ölen ölür kalan sağlar…
Ölen ölür kalan sağlar…
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
banner376

“Derdimiz yaşam mücadelesi hükümet sözünü tutsun”

Başbakanlık önünde çadır eylemine devam eden Turizm Emekçileri Platformu üyeleri eylem gerekçelerini anlattı

06 Nisan 2021 Salı 17:15
“Derdimiz yaşam mücadelesi hükümet sözünü tutsun”
banner337

Pandemi döneminin en mağdur sektörü olan turizm emekçileri neden açlık gerevine gitmek zorunda kaldıklarına açıklık getirdi.

Hükümetin 1 Nisan’da turizm sesonunun açılacağıyla ilgili sözlerini tutmadığına dikkat çeken turizm emekçileri, önerilerinin çift aşısını olmuş ülkeye PCR ile giriminin sağlanması şeklinde turizm sektörünün açılması ve turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması olduğunu kaydetti.

Turizm emekçileri çocuklarına ekmek götüremediklerinin artık görülmesini beklediklerini kaydederek, tek dertlerinin yaşam mücadelesi olduğunu ve ülkeyi yönetenlerden kendilerinin seslerini duymasını istediler.

Başbakanlık önünd oluş sebeplerinin para pulla alakası olmadığını ifade eden Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe, daha önce gerçekleştirdikleri eylemler sonrası hükümetle yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmadığı için çadır eylemi başlattıklarını vurguladı.

Başbakan ve Turizm Bakanı’nın turizm sezonunun 1 Nisan’a açılacağını söylemesine rağmen bunun gerçekleşmemesini kınadıklarını kaydeden Neşe, şimdi 12 Nisan tarihinin konuşulmasına rağmen ortada net bir durum olmamasını da eleştirerek, sonuç alana kadar çadır eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Koronanın yuvası oteller değildir

Covid- 19 virüsünün ülkeye otellerden yayılmadığının ama bu sürecinin faturasının turuzim emekçilerine ödettirildiğine vurgu yapan Neşe, “biz de insanız, koronanın yuvası oteller değildir. Bu biliniyor ama neden kabul edilmiyor” diye sordu.

banner341

Hükümetin kendilerine kapalı devre açılımdan bahsettiğini anımsatan Neşe, eşlerin ikisinin de otellerde çalışmasının aile düzeni ve çocuklarına bakım konusunda yaratacağı zorluğu bilmelerine rağmen bu öneriyi de kabul ederek esneklik gösterdiklerini kaydetti.

Neşe, ekonomik sıkıntıları yaşadıkları için nefes alamadıklarının altını çizerken, ekonomik sıkıntıların sosyal problemleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Ekonomik belirsizliğin yarattığı zorlukları herkesin bildiğini ve yaşadığını belirten Neşe, hükümetin bugüne kadar aldıkları tedbirleri uygulayamadığı gibi, kendi beceriksizliğini sektörlere yıkdığını ifade etti.

“Turizmin kapalı olması için gerekçe yok”

Turizmin kapanması için gerekçe bulunmadığını ifade eden Neşe, 1 yıl içinde 2 ay kadar turizt taşıma amaçlı uçuşlara izin verildiği dönemde otellerin 30 bin turist ağırladığını ve bunlar arasında sadece 16 vaka çıktığına dikkat çekti.

Bu 16 vakanın tamamının temassız bir şekilde Sağlık Bakanlığı kontrolüne alındığını ve halkla buluşmalarının olmadığının altını çizen Neşe, bu gerçekler ortadayken turizmin kapalı kalması için bir gerekçe gösterilmesini istedi.

Otellerden ülkeye yayılan bir vakanın bile olmadığı gerçeği ortadayken, tüm tedbirlerin alınmasına rağman turizm sezonunun neden kapalı olduğunun kendilerine anlatılmasını istediklerini kaydeden Neşe, usanmadan bunları anlatmaya ve cevap aramaya devam edeceklerini kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın Uluslararası Spor Konferansına katıldı
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın Uluslararası Spor Konferansına katıldı
Muhaceret Dairesindeki tüm işlemler için online randevu sitemi devrede
Muhaceret Dairesindeki tüm işlemler için online randevu sitemi devrede
Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e hakaret eden şahısa tepki
Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e hakaret eden şahısa tepki
Özersay: “Yeni bir kapanma çözüm değil ama tedbirler, denetimler ve test miktarı daha da artırılmalıdır”
Özersay: “Yeni bir kapanma çözüm değil ama tedbirler, denetimler ve test miktarı daha da artırılmalıdır”
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
Tatar: “Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçilemez”
LAÜ’den kitap bağışı
LAÜ’den kitap bağışı
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 101’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 101’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
“Elektronik bileklikle evde karantina” uygulaması başlıyor
“Elektronik bileklikle evde karantina” uygulaması başlıyor
GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek
GAÜ 2021 burs sıralama sınavı 24-26-27 nisan’da gerçekleşecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim