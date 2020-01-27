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Depremzedeler için KKTC’de yardım kampanyası

29 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’de BRT’de ekranlarında Kuzey  Kıbrıs Türk Kızılayı derneği işbirliğiyle depremzedelerin yararına “Haydi KKTC! İyilik # Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirilecek.

Depremzedeler için KKTC’de yardım kampanyası

29 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’de BRT’de ekranlarında Kuzey  Kıbrıs Türk Kızılayı derneği işbirliğiyle depremzedelerin yararına “Haydi KKTC! İyilik # Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirilecek.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
Depremzedeler için KKTC’de yardım kampanyası

29 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00’de BRT’de ekranlarında Kuzey  Kıbrıs Türk Kızılayı derneği işbirliğiyle depremzedelerin yararına “Haydi KKTC! İyilik # Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirilecek.

Cep Teleonlarından tüm GSM operatörlerinden 4142’ye BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (sms) göndererek Depremzedeler için 10 tl’lik destekte bulunabilinecek.

 Banka Hesap numaraları

 ZİRAAT BANKASI

 HESAP ADI : KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı)

ŞUBE : Lefkoşa

HESAP NO : 87678591

İBAN / UBAN : TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008

  

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TÜRKİYE İŞ BANKASI- KKTC TÜRK KIZILAYI DERNEĞİ

ŞUBE : Lefkoşa

HESAP NO : 6818-0178622

İBAN /UBAN : TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22

CREDİTWEST BANK LTD -   KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAY

ŞUBE : MERKEZ

HESAP NO : 100088368

İBAN /UBAN : CT 96136094150000000100088368

Son Güncelleme: 27.01.2020 21:45
Anahtar Kelimeler:
Kuzey  Kıbrıs Türk KızılayıDepremElazığ
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