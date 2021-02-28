banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Depremler değil, dayanıksız binalar öldürür

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında konuşarak, “Dünyada her yıl milyonlarca deprem meydana geldiğini ancak bunların küçük bir yüzdeliğinin hissedilip, zarar verdiğini kaydetti.

28 Şubat 2021 Pazar 09:18
Depremler değil, dayanıksız binalar öldürür
banner337
banner391

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında konuşarak, “Dünyada her yıl milyonlarca deprem meydana geldiğini ancak bunların küçük bir yüzdeliğinin hissedilip, zarar verdiğini kaydetti. 

Yrd. Doç. Dr. Balkıs, depremlerin tipik olarak tektonik plakalar arasındaki mevcut gerginlik nedeniyle oluştuğundan, aynı zamanda volkanik patlamaların veya insan yapımı patlamaların ortaya çıkmasından kaynaklandığını da ifade etti.

Depreme eğilimli bölgelerdeki nüfus artışı ve şehirlerde artan yapılaşmalar konusuna da dikkat çeken Balkıs, depremlerin önümüzdeki yıllarda insan toplulukları üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olacağını da kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Balkıs, Japonya, Yeni Zelanda ve Şili'deki son büyük depremlerin bu konuda örnek olabileceklerini dile getirerek, “Eylül 1953'te, Baf Bölgesi’nde 6,1 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olmuş ve sonucunda 40 kişi ölmüş, 100’den fazla kişi yaralanmış ve 4000 kişi evsiz kalmıştır” hatırlatmasında bulundu. Birkaç saniye içinde 1.600 evin tamamen yıkıldığını ve 10.000 binanın ciddi şekilde hasar gördüğünü aktaran Balkıs, genel olarak depremlerin insanları öldürmediğini çökmekte olan binaların ölüme sebep olduğunu kaydetti.

Her 36 yılda bir Kıbrıs'ta 5 ile 6 büyüklükleri arasında bir deprem gerçekleşiyor

Yrd. Doç. Dr. Balkıs, istatistiklerin geleceği tahmin etme ihtimalleri bulunmadığını ancak her 36 yılda bir Kıbrıs’ta 5 ile 6 büyüklükleri arasında bir deprem gerçekleştiğini de belirtti.

Bu doğrultuda, sismik kontrol sistemlerinin ve özellikle hastane vb. binaların yapısal sürdürülebilirliğinin izlenmesi gibi güçlendirme stratejilerinin benimsenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Balkıs, “Bu çalışmalar gelecekteki sismik aktivitelerin etkilerini en aza indirecek, ölüm ve yaralanmaları minimum seviyeye getirecektir. Bu nedenle gelişen teknolojilerin yapı tasarımlarında kullanılması elzemdir” dedi.  

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de akıllı telefon ve tablet kullanıcı sayısı 8 yılda %193 arttı ve 337 bine ulaştı
KKTC'de akıllı telefon ve tablet kullanıcı sayısı 8 yılda %193 arttı ve 337 bine ulaştı
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı..İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları!
Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı..İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları!
İnternetten 11 bin liraya iPhone aldı, eve yoğurt geldi
İnternetten 11 bin liraya iPhone aldı, eve yoğurt geldi
Son 24 saatte 27 pozitif vaka
Son 24 saatte 27 pozitif vaka
Sığır yüklü gemiye yiyecek ve yem ikmali yapılıyor
Sığır yüklü gemiye yiyecek ve yem ikmali yapılıyor
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar önümüzdeki hafta ödeniyor
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar önümüzdeki hafta ödeniyor
Akpınar: “Amerika‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda”
Akpınar: “Amerika‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda”
Medya Etik Kurulu’ndan Kıbrıs TV’ye kınama
Medya Etik Kurulu’ndan Kıbrıs TV’ye kınama
KTTO denetimlerdeki yetersizlikleri eleştirdi
KTTO denetimlerdeki yetersizlikleri eleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim