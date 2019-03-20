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Deprem simülasyon tırı KKTC’de

Deprem simülasyon tırı KKTC’de

20 Mart 2019 Çarşamba 11:37
Deprem simülasyon tırı KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Deprem Simülasyon Tırı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın işbirliğinde gelen ‘Deprem Simülasyon Tırı’, 25 Mart’a kadar Lefkoşa, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve Girne bölgelerinde eğitsel faaliyetlerde bulunacak.
‘Deprem Simülasyon Tırı’ eğitmenleri tarafından dün verilmeye başlayan eğitsel faaliyetlerin ikincisi bugün 09.00-16.00 saatleri arası Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştiriliyor.
Öğrenci ve her yaş grubundan vatandaşlara açık faaliyetlerde, ülkede yaşanabilecek bir deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında, toplumsal farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
KARAKOÇ
Etkinlikte konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, ülkede yaşanabilecek bir deprem esnasında, öncesinde ve sonrasında alınması gereken tedbirlere yönelik eğitsel faaliyetlerde bulunmak için AFAD ile işbirliği kapsamında “Deprem Simülasyon Tırını” ülkeye getirdiklerini kaydetti.
Yerküre faaliyetlerinin sürekli hareket halinde bulunduğunu, bu sebeple de her zaman hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Karakoç, 7’den 77’ye tüm personelin, tüm halkın bilgilenmesi ve bilinçlenmesini amaçladıklarını kaydetti.
Karakoç, bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetlerini tüm ilçelerde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
DEMİR
AFAD Eğitim Merkezi Eğitimcisi Alper Demir de, Sivil Savunma Teşkilatı ve AFAD arasında işbirliği protokolünün yıllardır devam ettiğine işaret ederek, simülasyon tırı hakkında bilgi verdi.
Tırın iki bölümden oluştuğuna işaret eden Demir, tırın ön tarafında yangın simülasyonu ve orta bölümde de deprem simülasyonu bulunduğunu, yaklaşık değerlerde 4 farklı depremin simule edilebildiğini aktardı.
Gençlere, çocuklara, üniversite öğrencilerine, halka deprem anında ne yapmaları gerektiğini, nasıl hayatta kalacaklarını, deprem öncesinde alınabilecek tedbirleri ve deprem sonrasında alınabilecek tedbirlerin anlatıldığını söyleyen Demir, ne kadar çok kişiye ulaşılabilirse, eğitim verilebilirse mutlu olacaklarını sözlerine ekledi.
Demir, tüm halkı eğitimlere davet etti.
BÜYÜKOĞLU
Halkın Partisi milletvekili Hasan Büyükoğlu da, böyle bir etkinliği yerinde, gençlere ve halklara yönelik gerçekleştirdiği için AFAD ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti.
Dünyada yer kürenin sürekli bir hareketinin söz konusu olduğunu ve her an bir deprem olduğunu söyleyen Büyükoğlu, depremin ne zaman olacağını kestirmenin mümkün olmayacağını, dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın her birime verdiği eğitimlerin önemine işaret etti.
Yapılan uygulamamanın bilinç altına yerleşmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükoğlu, AFAD ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmalarının devamını diledi.
25 Mart’a kadar KKTC’de bulunacak ‘Deprem Simülasyon Tırı’ ve uzman ekibi, yarın 09.00’da İskele Bekirpaşa Lisesi’nde, 11.00’de Gazimağusa Mahkemeler Karşısı Çamlık Bölgesi Park Alanı ve DAÜ’de; Cuma günü 09.30’da Güzelyurt Spor Kompleksi, saat 14.30’da LAÜ’de; Girne kordon boyunda 23 Mart Cumartesi ve 24 Mart Pazar günü saat 15.00’de; 25 Mart 2019 Pazartesi saat 09.30’da Girne Anafartalar Lisesi ve saat 14.30’da ise GAÜ’de eğitim verecek.
 

Son Güncelleme: 20.03.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
Deprem Simulasyon Tırı
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