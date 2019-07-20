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Denktaş:”Vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır”

Denktaş:”Vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır”

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
Denktaş:”Vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır”

Demokrat Parti (DP)  Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizim vazifemiz; bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır” dedi.  

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığını korumayı başararak, özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. 

Denktaş, Kıbrıs Türk halkının böylelikle tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat ettiğini vurgulayarak, bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyetinin Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kıldığına işaret etti. 

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Denktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Kıbrıs konusunda Kıbrıslı Türklerin iyi niyetli ve çözüm istekli çabaları Rum tarafının isteksizliği ve oyalayıcı tavrı ile ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. 

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın önerdiği 9 maddelik öneride bile Rum tarafının barışçı olmayan tutumu açık açık görülmektedir. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkı olarak bizim vazifemiz, bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır. 

Varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Rauf Raif Denktaş’ı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren saygıdeğer Mehmetçiğimizi saygıyla anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala ayakta ve yaşıyor ise bunun mimarı onlardır. 20 Temmuz Özgürlük Bayramı’mız kutlu olsun.”

Son Güncelleme: 20.07.2019 15:10
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş
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