Denktaş’tan, İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesajında üzüntüsünü dile getirerek, “İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterimizde Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

