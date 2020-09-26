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Denktaş’tan Belediye Emekçileri Sendikası’na ziyaret…

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:16
Denktaş’tan Belediye Emekçileri Sendikası’na ziyaret…
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DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ ÖZEL TEMSİLCİLERDEN BİRİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU OLACAK”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı makamında oluşturacakları Özel Temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını söyledi. 

Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti ve seçim vizyonunu anlattı.

Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, burada yaptığı konuşmada geçmiş süreçte tüm zorluklara ve kesintilere rağmen halkın yanında olan tüm belediye emekçilerine teşekkür eden Denktaş, verilen mücadelenin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Denktaş, BES üyeleri ile bir çok kez bir araya geldiklerini, kimi zaman atışarak, kimi zaman batmış bir belediyeyi ayağa kaldırmak için birlikte uğraş vererek ortak uzlaşılarla bir yere geldiklerini söyledi ve bu durumun gelecek dönemde de aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Daha önce bir çok kez dile getirdiği gibi, seçilmesi halinde,  Cumhurbaşkanlığında danışmanlık yerine özel temsilci atamalarının yapılacağını, bu temsilcilerden birinin de yerel yönetimlerden sorumlu olacağını kaydeden Denktaş, yaşanan sıkıntılar ile ilgili birebir temaslar kurup ortak paydalar oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.

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Özel Temsilcilerin mümkünse sorun ortaya çıkmadan tespitler yapıp sorunun başlangıç aşamasında çalışmalar yapacağına değinen Denktaş, bunun rol kapma ile değil istişare ile hükümetler nezdinde girişimler yaparak çözüleceğini söyledi.

“OLMAYACAK VAADLERİN PEŞİNDE OLMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanının yetkisi ve sorumluluğu olmamasına karşın özellikle sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ettiğinde etkisinin yüksek olacağını vurgulayan Denktaş, bunu sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Denktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönem, olmayacak vaatlerin peşinde koşarak değil, yapılabilecek olanları anlatarak adaylığımı anlatmaya çalışıyorum. Gelecek dönemde de inşallah ortaya koyduklarımızın gerçekleştiğini göreceksiniz” 


Seçimin partiler seçimi olmadığına vurgu yapan Denktaş, adayın geçmişi, bilgisi, dış siyasette neleri yapabileceği ile ilgili karar verilmesi gerektiğini söyledi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın da, ziyaret için Denktaş’a teşekkür ederek, seçimde başarılar dilediği belirtildi.

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Son Güncelleme: 26.09.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşBelediye Emekçileri Sendikası
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