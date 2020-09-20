Denktaş’tan Bar Kapatma Kararına Tepki!

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, hükümetin barları kapatma kararını eleştirdi.

Denktaş şu ifadeleri kullandı:

Birçok yerde bar çalıştıran gençlerimiz var. Buralarda çalışan yüzlerce insan. Müzik yaparak birkaç kuruş cep harçlığı çıkaran yüzlerce sanatçı genç. Hükümet kurallara uymayan bir veya iki yeri denetlemeyi beceremediği için tüm barları kapatarak, tam da ” okulları kapatın eğitim sorunu çözülsün”mantığı ile hareket ediyor..Gençliğe, sanatçıya verilen değer bu..Haydi hükümet…Gelirsiz bıraktığınız bu genç insanlar için ne yapacağınızı da söyleyin.