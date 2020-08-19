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Denktaş’tan adaylara çağrı: “Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylarla kalabalık kitle toplantıları konusunda konsensüs sağlamak adına görüşme yaptığını açıkladı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:25
Denktaş’tan adaylara çağrı: “Ya seçimleri erteleyelim ya da toplantı kurallarını belirleyelim”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylarla kalabalık kitle toplantıları konusunda konsensüs sağlamak adına görüşme yaptığını açıkladı.

Denktaş’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Denktaş, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

“HALKA BİR ALTERNATİF SUNMAK İÇİN ADAY OLDUM”

Ziyarette konuşan Denktaş, aday olma gerekçelerini anlatarak yaşanan süreçte mevcut adaylara bakıldığında halka bir alternatif sunmak için yola koyulduğunu söyledi.

“KAZANACAĞIMDAN EMİNİM”

Tüm parti tabanlarından çok olumlu tepkiler aldığını ifade eden Denktaş, adaylığının ardından bu tabanlarda bir rahatlama olduğunun görüldüğünü, ikinci tura kalması halinde kiminle kaldığına bakılmaksızın kazanacağına emin olduğun söyledi.

Denktaş, yaşanan pandemi dolayısıyla tatsız bir dönemde seçim sürecine girdiklerine işaret ederek, bazı endişeleri olduğunu ve bu kapsamda tüm adaylara ulaşmaya çalışarak telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

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Görüşmede bir takım öneriler ile seçim sürecinde bir araya gelinebilmesi konusunda konsensüs yaratılabilmesini ele aldıklarına değinen Denktaş, adaylar içerisinde sadece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşemediğini belirtti.

“BELKİ DE SEÇİMLERİN ERTELENMESİ GEREKECEK”

Denktaş, şöyle devam etti:

“Pandemi bu şekilde devam edecekse belki de seçimlerin ertelenmesi gerekecek. Ta başından söylediğim bu seçimin gelecek yıl Nisan’da yapılmasıydı. Çünkü salgın bitse bile bunun ekonomik tepkisi belli ki devam edecek. Salgın büyürse mevcut şartlara göre yeniden değerlendirileceğini umuyorum.”

Denktaş, bir uzlaşıya bağlı olarak seçimlerin ertelenememesi durumunda, propaganda döneminde kalabalık kitle toplantıları, kahve toplantıları gibi buluşmalarla ilgili tüm adayların uygun göreceği ve uyacağı kurallar üzerinde anlaşılması gerektiğini belirterek, herhangi bir adayın etkinliğinde bulaş olması halinde bütün ülkeye yayılma riskinin olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili örnek veren Denktaş, 1994 seçimlerinde her yere afiş asılarak çevre kirliliği yaratıldığını, sonrasında partiler arası sağlanan konsensüs ile Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği panolara afişlerin asıldığını ve çevre kirliliğinin önlendiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun da devreye girmesiyle bir konsensüs yaratılmasını arzuladığını ifade eden Denktaş, aksi takdirde sıkıntılı bir seçim süreci geçirileceğini vurguladı.

Ziyarette Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga da konuşma yaptı.

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Son Güncelleme: 19.08.2020 16:23
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