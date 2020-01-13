Denktaş’ın ailesinden 'vefasızlık’ tepkisi

Anıt önündeki törenin ardından ailesi ve ziyaretçiler Denktaş'ın naaşının bulunduğu ve yapımı devam eden anıt mezara giderek dua okudu. Denktaş'ın anıt mezarının yapımı bitmediği için fotoğraflarının yerde olduğu görüldü. Anıt Mezar'ın etrafında ise harabeyi andıran bir görüntü var.
Hürriyet'in haberine göre Naaşın bulunduğu mezarı ziyaret edenler de, boş bir odada dua etti, çiçek bıraktı. Anıt mezarın 8 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanmamasına Denktaş ailesi ise sert tepki gösterdi.
'İÇİMİZ PARÇALANIYOR'
Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının anıtının hala tamamlanmamasına, "Bu maneviyata artık sahip çıkılmalı. Liderimizi yakışır şekilde anıt mezara gereken önem gösterilmeli" diye tepki gösterdi.
'UMARIN VİCDANLARI RAHATTIR'
Denktaş'ı anmaya gelen siyasilerle ilgili de eleştiriler yapan Kaan, "Umarım siyasilerin vicdanları rahat olmaz. Denktaş ve silah arkadaşları sayesinde bugün makamlarımıza oturuyoruz. Birazcık olsun vefa borcunu ödemelerini bekliyorum" dedi.
7 HÜKÜMET GÖREV ALDI
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş'ın ölümünün ardından anıt mezar yapılması kararı alındı. 2012'den bugüne kadar 7 hükümet görev almasına rağmen anıt mezar tam anlamıyla tamamlanamadı. Son 8 yılda, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da 3,5 yıl Maliye Bakanlığı yaptı. Denktaş’ın anıt projesi tamamlandığında, içerisinde anıt ve müze olacak.
DHA