Denktaş; “yunanistan’ın Tutumu Doğu Akdeniz\'de Kıbrıslı Türklerin De Haklarına Zarar Verecek Boyutlara Ulaştı”

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denktaş son günlerde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Doğu Akdeniz bölgesinde son günlerde Yunanistan'ın attığı adımlarla birlikte artan gerilimi son derece endişeli bir şekilde izlemekteyiz. Yunanistan'ın Türkiye'nin ısrarla yaptığı diyalog çağrılarına kulak tıkayıp tek taraflı adımlar atması, Fransa başta olmak üzere kimi AB ülkelerinin de desteği ile gerilimi sürekli artırması kabul edilemez bir durumdur.Türkiye'nin ısrarla yaptığı diyalog çağrılarını hiçe sayan ve onun Ege ile Doğu Akdeniz bölgesinde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını görmezden gelen Yunanistan'ın, son olarak tehlikeli bir oyuna girmesi, bölgede yeni bir tatbikat yapması gerginliğin daha da artmasına yol açmıştır. Bu ve bunun gibi adımların uluslararası hukuk ile hiçbir ilintisi olmamasının yanı sıra, iki taraf arasındaki gerginliği daha da büyütecek bir duruma dönmüştür.

Kuşku yok ki, Yunanistan'ın bu tutumu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin de haklarına zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda stratejik ortağımız Türkiye'ye güvenmekte ve onun yanında durmaktayız.

Biz her zaman barıştan ve istikrardan yanayız. Bu bağlamda iki ülke arasında yaşanacak sıcak bir çatışmayı hiçbir şekilde arzulamadığımız gibi, böylesi talihsiz bir gelişmenin kimseye yaramayacağının da farkındayız.

Temennimiz, Yunanistan'ın, Türkiye'nin yaptığı diyalog çağrılarına bir an evvel olumlu cevap vermesi ve sorunların çözümü için masa başına dönmesidir.”

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