Denktaş Ve Ekibi Seçim Sonuçlarını Bekliyor

Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinde sakin bir bekleyiş var.
Denktaş’ın saat 20.00 sıralarında bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
(RU/HAS/HA)
Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinde sakin bir bekleyiş var.
Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinde sakin bir bekleyiş var.
Denktaş’ın saat 20.00 sıralarında bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
(RU/HAS/HA)