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Denktaş Ve Ekibi Seçim Sonuçlarını Bekliyor

Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinde sakin bir bekleyiş var.

11 Ekim 2020 Pazar 19:20
Denktaş Ve Ekibi Seçim Sonuçlarını Bekliyor
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Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinde sakin bir bekleyiş var.

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Sarayönü’nde bulunan Veri Koordinasyon Merkezi’nde, Denktaş ve seçim ekibi, çeşitli kaynaklardan gelen seçim sonuçlarına odaklanmış durumda.

Denktaş’ın saat 20.00 sıralarında bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

(RU/HAS/HA)

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