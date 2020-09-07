Denktaş: “vatandaş Hükümetten Propaganda Değil, Ciddi Önlemler Bekliyor”

Lefkoşa, 7 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, vatandaşın hükümetten propaganda değil, sağlık ve geçim konusunda ciddi önlemler beklediğini söyleyerek, “Hükümet üyeleri seçimle uğraşmayı bırakmalı” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Denktaş, Cengiz Topel Hastanesini ziyaret ederek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek hastanenin bölümlerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı ve hastaların sorunlarını dinledi.

“Cengiz Topel Hastanesini, aslında tüm sağlık çalışanlarına da bir kez daha kolaylıklar dilemek için ve yerinde bir hastane ortamında ‘ne yapılıyor, ne ediliyor?’ bunu görmek için bir ziyarette bulundum.” diyen Denktaş, sağlık çalışanları ve hastanede yatan hastalarla görüştü.

Cengiz Topel Hastanesi’nin hem hijyen, hem de odaların temizliği, rahatlığı açısından iyi bir durumda olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Denktaş, Hastanede sürekli hizmet veren 9 cerrah doktoru varken, bir anestezi doktorunun sürekli bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ve bu eksiliğin en kısa zamanda giderileceğini umut ettiğini belirtti.

“SEÇİMLE UĞRAŞMAYI BIRAKSINLAR”

“Bir kararı düzgün alamayan bir hükümet ile karşı karşıya olunduğuna” vurgu yapan Denktaş, esas meselenin, halkın müthiş özveriyle sıfır vaka noktasına geldikten sonra vakalarda artış yaşanmasının üzücü olduğunu ifade etti.

“Alınan önlemler iş işten geçtikten sonra alınıyor. Ve hala daha yanlışlıklar, karar değiştirmeler, ‘3 gün gelecek olanlara uygulamayacağız’ deyip sonra sosyal medyada birileri karşı çıkınca tekrar vazgeçmeler. Bir kararı düzgün alamayan bir hükümet ile karşı karşıyayız. Yani neyin hesabını yapıyorlar bu belli. Vazgeçsinler. Seçimle uğraşmayı bıraksınlar. 10 kez söyledik, ‘gerekirse seçimi erteleyin. Halk sağlığı daha önemli’ dedik. Dinlemediler.” ifadelerini kullanan Denktaş, kendilerinin kimseden hiçbir şeyden korkmadığını, tek isteklerinin halk sağlığını düşünerek karar alınması olduğunu kaydetti.

“ARTIK YETER DİYE BAĞIRMA ZAMANI GELİYOR”

Denktaş, “Artık yeter” diye bağırma zamanının geldiğini söyleyerek, vatandaşın zaten kendi tedbirlerini aldığını, okulların açılmasına rağmen bir çok velinin çocuğunu okula göndermediğini belirtti.

Online eğitim vermek için öğretmenlerin hazırlamadıklarını dile getiren Denktaş, “Sınıflarda tedbir alacağım, yarı yarıya böleceğim’ diyorlar. Teneffüste ne yapacaksınız onu düşünmediniz. Ama başarılı bir hükümet modeli olduğunuzu iddia etmektesiniz. Bu tür manipülatif, kendi kendinizi farklı gösteren propaganda mahiyetli haberlerden vazgeçin. Vatandaş hükümetinizden propaganda değil, sağlık ve geçim konusunda ciddi önlemler bekliyor. Verebilirlerse ne ala, veremiyorlarsa her şeyden çekilsinler. Verebilecekler vardır bu memlekette.” ifadelerini kullandı.



“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KUTLUYORUM”

Denktaş ziyaret vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ettiğini ifade ederek, çalışanların bu zor dönemde özveriyle her vatandaşa bakmaya çalıştıklarını, sağlık sorunlarını gidermek için canla başla uğraş verdiklerini söyledi.

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