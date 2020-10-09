banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1161
ALTIN
487.156
DOLAR
7.8875
STERLİN
10.2397
EURO
9.3064
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Denktaş: “ülkede Hiç Hoş Olmayan İşler Oluyor… Bunları Seslendirmekten Geri Durmayacağız”

Lefkoşa, 9 Ekim 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 16:08
Denktaş: “ülkede Hiç Hoş Olmayan İşler Oluyor… Bunları Seslendirmekten Geri Durmayacağız”
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Ekim 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Çukurovalılar Derneği’ni ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, burada yaptığı konuşmada her görüş, düşünce ve yaklaşımın dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, ortaya konacak fikir ve düşüncelerden herkesin kendine göre bir pay alması gerektiğini söyledi.

banner341
Fikirsel olarak en uzak noktada oldukları kuruluşlarla bile bir araya geldiklerini, yeri gelirse tartıştıklarını ancak günün sonunda kucaklaşmayı da bildiklerini ifade eden Denktaş “Çünkü seçim bugün var ama yarın biter… Ondan sonra yine aynı ülkede, aynı topraklarda birbirimizi görerek yeni hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

Herkesin herkesi dinlemesi gerektiğini, sonuçta seçmenin sandığa gittiğinde kimi uygun görürse ona oyunu vereceğini ifade eden Denktaş, bu hoşgörünün yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını belirten Denktaş, yanlış bir şey varsa bunu seslendirmenin bir görev olduğunu söyledi.

Pazar günü oyların kullanılacağını ve çıkacak iradeye herkesin saygı göstereceğini vurgulayan Denktaş, sonrasında da bu ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim