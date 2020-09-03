Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret

“MARAŞ’TA MÜTEAHHİTLERE BÜYÜK İŞLER DÜŞECEK”
Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş’ın Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden açılması durumunda, Kıbrıs Türk Müteahhitlerine ve paydaşlarına önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, iş dünyası ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etti.
“ÜYELERİNİZDEN DESTEK TALEP EDİYORUM”
Denktaş, “Önümüzdeki sürecin nereye evrileceğini görüyorum. Ancak doğru adımlarla çok daha kazançlı noktaya götürebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu ziyaretimde sizden üyelerinize selamlarımı iletmenizi ve destek istemeye geldim” ifadelerini kullandı.
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