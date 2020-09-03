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Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret

“MARAŞ’TA MÜTEAHHİTLERE BÜYÜK İŞLER DÜŞECEK”

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret
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“MARAŞ’TA MÜTEAHHİTLERE BÜYÜK İŞLER DÜŞECEK”

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş’ın Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden açılması durumunda, Kıbrıs Türk Müteahhitlerine ve paydaşlarına önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, iş dünyası ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etti.

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş seçim bürosundan verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Denktaş, “Yılbaşından sonra Maraş’ın doğru adımlarla açılması durumunda, o bölgenin ekonomik olarak bize ve Güney’e sağlayabileceği fayda ortadadır. Maraş’ta müşterek ticaret ve turizm alanında atılacak adımlar da Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden müteahhitlere büyük iş kapıları açacaktır. Öncelik bu işlerin kendi müteahhitlerimiz üzerinden yapılmasını sağlayabilmektir. Aksi takdirde bugün başka konularda olduğu gibi, yapılacak işleri dışarıdan gelen müteahhitlere yaptırırsak hiçbir işe yaramaz. Sadece siyaseten atılmış bir adım olur” dedi.

“ÜYELERİNİZDEN DESTEK TALEP EDİYORUM”

Denktaş, “Önümüzdeki sürecin nereye evrileceğini görüyorum. Ancak doğru adımlarla çok daha kazançlı noktaya götürebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu ziyaretimde sizden üyelerinize selamlarımı iletmenizi ve destek istemeye geldim” ifadelerini kullandı.

(TUĞ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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