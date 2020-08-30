Denktaş: “pandemi İle İlgili Çağrımın Ysk’da Yankı Bulması Memnuniyet Verici”

Lefkoşa, 29 Ağustos 20 (TAK): Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, pandemi nedeniyle oluşan yeni ortamda girilen seçim propaganda sürecinde izlenmesi gereken önlemlerin belirlenmesi çağrısı Yüksek Seçim Kurulu’nda yankı bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Denktaş yaptığı açıklamada, iki hafta önce tek tek Cumhurbaşkanı adaylarını arayarak seçim çalışmalarının halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir mutabakat sağlanması girişimlerinin, UBP Adayı Ersin Tatar hariç diğer adaylar tarafından olumlu karşılandığını anımsattı.
Adaylara yeniden çağrı yapan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş YSK’nın belirlediği kurallara uymak konusunda hassasiyete çağırdı ve seçimde avantaj sağlamak adına halkın sağlığını tehlikeye atmaya tevessül edilmemesini istedi.
(FG)