Denktaş, Motor Sporları Kulüplerinin Başkanları İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, motor sporları kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş burada yaptığı konuşmada, “eski bir rallici yeni bir motorcu olarak her türlü motor sporunun sürücüye belli bir disiplini yansıttığını bilen biriyim” dedi.

Motor Sporları Birliğinin kurulma girişiminin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Denktaş, “Motor sporlarını bırakıp siyasete yöneldikten sonra attığımız adımlarla gençlerin dünya ile de yarışabileceği bir standarta ulaşmasını sağlamış olduk” dedi.

Kendisinin Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde sadece imkanları sağladığını ama esas meselenin gençlerin bu imkanı kullanmak suretiyle yeteneklerini geliştirebilmesi olduğunu dile getiren Denktaş, bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Gelecek dönemlerde ümidinin özel etaplar ve pistlerin daha da gelişmesi olduğunu dile getiren Denktaş, birliğin kurulmasının ardından Motor Sporları Konfederasyonu oluşmasını temenni etti.

Denktaş, seçilmesi halinde de her zaman motor sporuna emek verenler ile birada olmaya devam edeceğini ve desteğinin de süreceğini kaydetti.

(DOĞ/ÖK)