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Denktaş: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Azerbaycan’ın Yanındayız”

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, “Kıbrıs Türk halkı olarak, Azerbaycan halkının yanındayız. Ermenistan’ı bu saldırılardan derhal vazgeçmeye ve uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye çağırıyorum” dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 15:23
Denktaş: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Azerbaycan’ın Yanındayız”
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Lefkoşa, 27 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınayarak, “Kıbrıs Türk halkı olarak, Azerbaycan halkının yanındayız. Ermenistan’ı bu saldırılardan derhal vazgeçmeye ve uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye çağırıyorum” dedi.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet eden Denktaş, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Serdar Denktaş, yazılı açıklamasında şunları da kaydetti:

“Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bu ‪sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan köylerine ağır silahlarla saldırdığını büyük bir endişe ve üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyorum.

Kardeş Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır.”

(RÇ/GÜL)

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