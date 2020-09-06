Denktaş, İstanbul’da Başarı Elde Eden Kktc’li Atletleri Kutladı

Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren KKTC’li atletlerin başarısından dolayı mesaj yayımladı.
Denktaş, mesajında “Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasında Buse Savaşkan, Tuğba Aydın ve Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk gençlerinin azmetmeleri ve desteklenmeleri halinde neler yapabileceklerini bizlere gösterdi” ifadelerini kullandı.
Serdar Denktaş, başarı elde eden atletleri tebrik etti ve genç atletlere hangi görevde olduğuna bakmaksızın destek olma sözü verdi.
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