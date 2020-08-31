Denktaş, İskele’ye Bağlı Köyleri Ziyaret Etti

VİZYONUNU ANLATAN DENKTAŞ, SEÇİMİN PARTİ SEÇİMİ OLMADIĞINI VURGULADI: “NE KAVGA EDEN, NE HER ŞEYE BOYUN EĞEN NE DE HİÇ BİR FİKRİ OLMAYANLARDAN OLACAĞIZ”

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında İskele ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bazı bölgelerde vatandaşlara hitap ederek, adaylık vizyonunu anlatan Denktaş, Anayasa referandumu konusunda da bilgiler verdi ve vatandaşa “Evet” deme çağrısında bulundu.

Denktaş, bu kapsamda Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy, Avtepe, Ziyamet ve Bafra’da vatandaşlarla buluştu, Kamp Der Karavan Alanı’nı ziyaret ederek bölgede yaşanan sıkıntıları dinledi.

KAMP DER KARAVAN ALANINA ZİYARET

Denktaş, Kamp Der Karavan alanında bulunan vatandaşları ziyaretinde yaşanan sorunlar hakkında ilk fırsatta belediye başkanıyla görüşeceğini, bölgeye bir arıtma tesisi dahil, her türlü hizmetin verilmesi gerektiğini ve böylelikle belediyenin de gelir elde edebileceğini söyledi.

Hükümette yer aldığı dönemde kamp alanıyla ilgili yapılan çalışmaları anımsatan Denktaş, o dönem yapılan protokole değindi. Denktaş, “Bir çare mutlaka bulmaya çalışacağız. Belediye başkanı ile de görüşeceğim. Belediyesiz olmaz. Ama belediye kazanç elde etmek istiyorsa, bölgesinde güzel bir dinlenme yeri istiyorsa, o zaman sizlerle oturup uzlaşması lazım. Çatışması değil. O uzlaşma için yardımcı olmaya çalışacağım” dedi.

“BU BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİL”

Denktaş, Cumhurbaşkanlığına tüm halkın en başındaki kişi olarak Kıbrıs Türk halkını yurtdışında temsil eden, masada Kıbrıs sorunu konuşulurken savunan, kavga etmeyen ama boyun da eğmeyen bir yapı ile talip olduğunu söyledi. Denktaş, günü geldiğinde tüm adayların halk tarafından değerlendirileceğini ancak esas unutulmaması gerekenin bu seçimin bir parti seçimi olmadığı gerçeği olduğunu belirtti.

“BİRLİKTE SES VERME ALIŞKANLIĞI OLMALI”

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinen Denktaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a diyalog çağrısının önemli olduğuna değinerek “Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları bir araya gelsin bir Doğu Akdeniz Enerji Platformu oluşturalım. Bu gazla ilgilenen uluslararası şirketlerin temsilcilerini de bu platformun etrafına alalım bu işi konuşarak halledelim.” dedi.



Türkiye’nin Akdeniz’e en geniş sahili olan ülke olarak söz hakkı olduğunu ve herhangi bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasına itirazının da doğal olduğunu kaydeden Denktaş, Kıbrıs Türklerinin de 1960’da eşit taraf olarak bütün ada üzerindeki zenginliklerde de yüzde 50 pay sahibi olduğunu dile getirdi.Denktaş, siyasetçinin uzun zamandır dünyayı izlemekten vazgeçtiğini ifade ederek bir araya gelip birlikte ses verme alışkanlığının olması gerektiğini kaydetti.Meclis’i bu konuda harekete geçirmek için önce Cumhurbaşkanlığında bu konulara inanan ve takip eden birinin olması gerektiğini belirten Denktaş, bu dönemde bu konularda hiç ses çıkmadığını ifade etti.TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERTürkiye ile ilişkilerde şu anda bir kesimin kavga ve çatışma yolunu seçtiğini, bir kesimin ise her söylenene boyun eğen bir tavırda olduğunu ifade eden Denktaş şöyle devam etti:“Ne yapacağımızı bilen, Türkiye ile işbirliğine gönülden inanan, her şeye boyun eğmeyen ama ne istediğini de bilen bir noktada olacağız. Benim Cumhurbaşkanı olarak yapacağım ilk iş buradaki dağınıklığı toplamaktır. Herkes bir kafadan konuştuğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Ama kendi iç dağınıklığımızı toparlarsak ve olabildiğince geniş bir mutabakat sağlarız o zaman Türkiye bize gönül rahatlığı ile yardım edecektir. Denktaş döneminde olduğu gibi... O zaman Denktaş’ı eleştirenler, ‘Türkiye’yi Kıbrıs sorununda istediği yere götürürdü’ derdi dönemin muhalefeti. Şimdi ne diyorlar; ‘Türkiye bize istediğini yaptırır.’ Bu kez de bundan şikâyetçi olmaya başladı.”REFERANDUMDA “EVET” OYU İSTEDİBağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, İskele’ye bağlı köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı anda yapılacak Anayasa referandumu konusunda vatandaşlardan “Evet” oyu vermelerini istedi.Oylanacak olanın Devletin adalet sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayacak bir eksikliği ortadan kaldıracak tek maddelik bir değişiklik olduğuna dikkati çeken Denktaş: “Bunu sağlamalıyız ki ilerde oluşacak olan yeni Meclisler otursun hakikaten daha çalışabilir, belki sistem değişikliğini de içinde barındıran, Anayasa değişiklik çalışmasını yaparlar ve cesaretle vatandaşın bilgisine getirirler.” dedi.(DOĞ/FEZ)