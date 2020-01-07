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Denktaş Derneği’nden Yarınki Eyleme Destek

Lefkoşa, 7 Ocak 20 : Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, yarın Lefkoşa’da, “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” sloganıyla yapılacak eyleme destek belirtti.

Denktaş Derneği’nden Yarınki Eyleme Destek

Lefkoşa, 7 Ocak 20 : Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, yarın Lefkoşa’da, “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” sloganıyla yapılacak eyleme destek belirtti.

07 Ocak 2020 Salı 15:29
Denktaş Derneği’nden Yarınki Eyleme Destek

Lefkoşa, 7 Ocak 20 : Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, yarın Lefkoşa’da, “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” sloganıyla yapılacak eyleme destek belirtti.

Dernek Başkanı Latif Akça, bu konudaki muhatabın sadece hükümet olmaması gerektiğini, belediyelerin de yollarla ilgili sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

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Akça, yazılı açıklamasında “Evet, seyrüseferler yol güvenliği için toplanıyor ama bu yollar sadece anayollardır. Şehir içi yollar ve köy yollarının büyük kısmı bağlı oldukları belediyeler tarafından ve halktan toplanan paralarla yapılmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

İktidar koltuklarında oturanların kimseyi suçlamaya hakkı olmadığını belirten Akça, gereği yapılmayacaksa istifa edilmesini istedi, “Bu halk için hizmet edecek vatanseverlerin o koltuklara gelmesine imkan sağlayın” ifadelerine yer verdi.

(RÇ/GÜL)

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