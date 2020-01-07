Denktaş Derneği’nden Yarınki Eyleme Destek

Lefkoşa, 7 Ocak 20 : Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, yarın Lefkoşa’da, “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” sloganıyla yapılacak eyleme destek belirtti.
Dernek Başkanı Latif Akça, bu konudaki muhatabın sadece hükümet olmaması gerektiğini, belediyelerin de yollarla ilgili sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.
İktidar koltuklarında oturanların kimseyi suçlamaya hakkı olmadığını belirten Akça, gereği yapılmayacaksa istifa edilmesini istedi, “Bu halk için hizmet edecek vatanseverlerin o koltuklara gelmesine imkan sağlayın” ifadelerine yer verdi.
(RÇ/GÜL)