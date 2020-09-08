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Denktaş: “bakanlar Kurulu’nun, Üst Kurulun Üstünde Karar Alma Yetkisi Yok”

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE, SİYASİ GEREKÇELERLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN”

08 Eylül 2020 Salı 17:56
Denktaş: “bakanlar Kurulu’nun, Üst Kurulun Üstünde Karar Alma Yetkisi Yok”
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“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE, SİYASİ GEREKÇELERLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN”
Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulunun Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında Üst Kurul kararlarının üstünde karar alma yetkisi olmadığını savunarak,  “Çocuklarımızın sağlığı ile, siyasi gerekçelerle böylesine oynamaktan vazgeçin” dedi.
Seçim Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre seçim çalışmalarına Güzelyurt’taki ofisinde devam eden Denktaş, Covid 19 gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu’nun aldığı  kararları videolu mesaj ile değerlendirdi.
Denktaş, Kurulun aldığı seçim çalışmalarında kitle toplantıları ve mitinglerin ertelenmesine dair kararının bütün alınan kararlar içerisinde en doğru alınan karar olduğunu dile getirdi.
Genel olarak birbiri ile çelişkili, uygulanamayacak, tutarsız kararların ardı ardına sıralandığının görüldüğünü ileri süren Denktaş, okulların kapalı olmasına karşın etüd merkezleri ve dersanelerin açık bırakılmasını eleştirdi.
Okulların öğrenciler birbirlerine bulaş gerçekleştirmesin ve evlere taşınmasın diye kapalı olduğunu kaydeden Denktaş,  “Belli ki etüd merkezleri ve dersanelerde bunun olmayacağını düşünüyorlar” dedi.
Düğünlerin iptal edildiğini, casino ve gece kulüplerinin kapatıldığını anımsatan Denktaş, ancak barların açık olduğunu ifade etti ve ”Tüm bu yerlerde iş bağlantısı yapmış kişilerin elde edecekleri ufacık gelirleri bile olamayacak” dedi.
Denktaş, düğünlerde yapılan masrafların bir kısmının da çöpe atılmış olduğunu kaydetti.
“DEVAM EDEN EĞİTİMDE YAŞANACAK SIKINTILAR DÜŞÜNÜLMEDİ”
Ana sınıf, 1 ve 2. sınıfların eğitime devam edeceğini ancak eğitim arasında çocukların kaynaşmasının nasıl engelleneceğinin hiç düşünülmediğini ifade eden Denktaş, çocukların anne ya da babasına izin verilmek suretiyle dede ya da nineye taşınmalarının önüne geçilebileceğini ancak böyle bir yaklaşım sergilenmediğini belirtti.
Kronik hastalar ve risk gruplarının işe gitmemelerinin ve ödenmelerinin bir yasa ile sağlanabileceğini ifade eden Denktaş, kişilerin durumunu onaylatmalarının istendiği, ancak böyle bir durumda da Sağlık Kurulunun önünün dolacağını kaydetti.

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Denktaş, kronik hastaların risk altında olan bir grup olduğuna dikkat çekerek bu grubun doktorlarından alacağı bir raporla bu sorunun çözebileceği önerisinde bulundu.
Polisin hangi yasaya göre kovuşturma açacağını da  sorgulayan Denktaş, neye göre ceza yazacağının belirtilmediğini ileri sürdü.
Denktaş, “Deniyor ki Meclis Komitesi bu yönde karar alacak. Meclisin toplantı günü 1 Ekim’dir. Zaten bu kararlar da 1 Ekim’e kadar geçerlidir. Zaten o andan itibaren ihtiyaç kalmayacak. Ancak sanırım olayların daha da büyüyeceğini tahmin etmektedirler” diye konuştu.
“KARARLARIN GENELİ BİRBİRİ İLE ÇELİŞKİLİ”
Serdar Denktaş, alınan kararların genel olarak birbiri ile çelişkili, tutarsız olduğunu savundu ve şunları ifade etti:
“Tam anlamıyla beceriksizliğin bir göstergesi. O kadar saat bekledik. Dağ fare bile doğurmuş olmadı. Tek alınan doğru karar seçim sürecinde toplantılar ve mitinglerin yasaklanması. Ancak bu karar da yasal olarak desteklenmeli.”
Denktaş yurttaşların kendi kendini koruma altına alarak bu süreci atlatmak zorunda kalacağını ifade ederek, “Yavaş yavaş bu süreci atlatacağız. Ekonomik sorunlar bir müddet daha devam edecek. Ancak umarım daha doğru karar alabilen bir hükümet ile önümüzdeki dönemleri daha sağlıklı atlarız” şeklinde konuştu.
“HÜKÜMETİN KARAR ALMA YETKİSİ YOK”
Denktaş Covid 19’un bulaşıcı hastalıklar listesine alındığını kaydederek, salgın hastalıklar yasasına göre Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Kurulunun aldığı  kararın geçerli olduğunu ve aynen yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.
Bakanlar Kurulunun şu veya bu nedenle bu yasaya göre başka bir karar verme yetkisi olmadığını iddia eden Denktaş, “Ya  yasayı değiştirecekler, ya da Covid 19’u salgın hastalıklar listesinden çıkaracaklar” dedi.
Denktaş, bu anlamda hükümetin yetkisi olmadığını savundu; hükümeti ilgili yasaya bakmaya davet etti ve “Çocuklarımızın sağlığı ile, siyasi gerekçelerle böylesine oynamaktan vazgeçin” ifadesini kullandı.
(ÖZ/HA)

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