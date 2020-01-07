Denktaş, yarınki eylemin ülke koşullarıyla değerlendirildiğinde anlamını yitirdiğini söyledi

DP Milletvekili Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, daha beş yıl önce seyrüsefer ruhsatını kaldırıp akaryakıt üzerinden yol kullanım vergisi almayı önerdiğinde karşı çıkanların bugün hükümette olanların engeline takıldığını hatırlatarak, “Daha bir ay önce zam yapmamakla övünen bu partilerin seyrüsefer zammı ile başlattıkları zam furyasının arkasının da geleceği aşikardır” dedi.

Yine üzücü bir kaza sonrası gündeme gelen yol yapım ve onarımları için "maaşlardan %3 kesinti yaparak tüm yolların onarımını halledebiliriz" dediğinde, sosyal medyada linç edildiğini de kaydeden Denktaş, “Birilerinin evlatları,babaları,kardeşleri kaza nedeniyle hayatlarını kaybettiğinde ses vermemek ama iş cebe dokununca yollara dökülmek için çağrı yapmak bana çok dürüst bir yaklaşım görünmüyor” dedi.

Denktaş açıklamasına şöyle devam etti;

“Yol konusundaki ülke gerçeklerini de unutmamak gerekir. Yollarımız Türkiye tarafından yapılmaktadır. İstimlak bedelleri ve yol bakım onarımı ise yerel gelirlerimizle karşılanmaktadır. Yerel gelirlerimizin ancak %16lık kısmı sağlık, eğitim, istimlak, ve yol onarımı için kullanılmakta geriye kalan kısmı ise maaş ve maaş nitelikli harcamalar için kullanılmaktadır... Yol istiyorsak maaşlardan kesinti gerekmektedir. Ekmek bütün olsun, karnımız da tok olsun diyerek bir yere varmamız mümkün değildir. Onuncu köyden kovulmak pahasına bazı doğruları kabullenmememiz halinde gidilecek köyümüzün de kalmayacağı aşikardır."