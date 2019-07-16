Denktaş: “Uluslararası camia çağrılara kulak tıkadı”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız” dedi ve uluslararası camianın Kıbrıs Türk siyasilerinin ayrı ayrı yaptığı çağrı ve açıklamalara kulak tıkadığını kaydetti.
Demokrat Genel Başkanı Serdar Denktaş,Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı 9 maddelik önerisinin reddedilmesi ve AB’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargolar üzerine yazılı açıklama yaptı.
Serdar Denktaş, bugün tüm parti başkanları ve sivil toplum temsilcileriyle temasa geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:
Bugün tüm parti başkanları ve sivil toplum temsilcileriyle temasa geçerek, Kıbrıs Türklerinin ortak pozisyonunu belirten bir mektubu BM Genel Sekreteri Sayın AntonioGuterres, AB Konsey Başkanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, AB Parlamentosu ve AB Komisyonu Başkanlarına göndermek üzere hazırlanması için girişimlerde bulunacağım.
Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız.”