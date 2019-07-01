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Denktaş: “Ülkemizin ne kadar savunmasız olduğu ortada”

Denktaş: “Ülkemizin ne kadar savunmasız olduğu ortada”

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
Denktaş: “Ülkemizin ne kadar savunmasız olduğu ortada”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Taşkent yakınlarına düşen füzenin “ister kaza ile isterse planlama sonucunda olsun, ülkenin bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösterdiğini” kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Taşkent’te gerçekleşen patlama ile ilgili  yazılı  açıklama yaptı.

“Taşkent yakınlarına düşen cismin füze patlaması sonucunda olduğunun tahmin edildiğini basından ve yapılan açıklamalardan öğrenmiş bulunuyorum” diyen Denktaş, adanın etrafındaki korkunç paylaşım savaşlarından kaynaklandığı düşünülen bu ürkütücü olay sonucunda insan kaybının olmamasının kendilerini rahatlatan tek unsur olduğunu kaydetti.

Denktaş, “İster kaza ile isterse planlama sonucunda olsun, ülkemizin bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğu ortadadır” görüşünü dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bu olay bizlere, çevremizdeki savaşların bizlere ne kadar yakın olduğunu ve tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir.

Üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen, yetkililerin cismin ne olduğu veya patlamanın nasıl olduğu konusunda kuşku bırakmayacak açıklama yapamaması, KKTC olarak teknik yetersizliğimizin de göstergesidir.”

Serdar Denktaş, Başbakanın “abartmaya gerek yok” şeklinde açıklamasını da; “tecrübesizliğin ve beceriksizliğin bir kez daha açığa vurması” olarak niteleyerek, “Sayın Başbakan ne olduğunu dahi bilmediği bir tehlikenin ardından ‘abartmaya gerek yok’ rahatlığı içerisindeyse, bir zahmet lütfen bize ne olduğunu da açıklasın” dedi.

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Denktaş, “kabul edilmesi gereken  gerçekleri” de şöyle sıraladı:

“KKTC, çevremizdeki ülkelerin en son teknoloji ürünü olan gelişmiş füze sistemlerine karşı ne kendini koruma kapasitesine ne de erken uyarı sistemi teknolojisine sahiptir.

KKTC böylesi bir olayı aydınlatma, ne olduğunu anlamak ve anlatmak kapasitesine sahip değildir

Etrafımızdaki paylaşım savaşları ülkemiz için çok ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da Anavatan Türkiye’nin koruma desteğine ne kadar ihtiyacımız olduğu aşikardır

‘Duyumlara’ göre açıklamaların veya komplo teorilerinin hiçbir şekilde Kıbrıs Türklerinin yararına olmadığı aşikarken, ülkemiz turizminin bundan etkilenme riski ortadayken, hala daha resmi açıklamanın olmaması ciddi olarak sorgulanması gereken gerçekliklerimizdir.

Ve son olarak ülkemizde barış içerisinde sürdürülebilir bir çözümün gerekliliği bir kez daha üzücü bir olayla teyit edilmiştir.”

Son Güncelleme: 01.07.2019 17:11
Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşTaşkent Füze
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