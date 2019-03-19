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Denktaş: Türkiye’den gelecek teknik heyetle görüşmeler yarın başlıyor“

Denktaş: Türkiye’den gelecek teknik heyetle görüşmeler yarın başlıyor“

19 Mart 2019 Salı 15:05
Denktaş: Türkiye’den gelecek teknik heyetle görüşmeler yarın başlıyor“

DENKTAŞ: “TÜRKİYE’DEN GELECEK TEKNİK HEYETLE YARINDAN BAŞLAYARAK CUMA GÜNE KADAR GÖRÜŞME YAPILACAK”

 Lefkoşa, 19 Mart 19 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelecek teknik heyetle yarından başlayarak cuma güne kadar görüşme yapılacağını, Mali Protokolün imzalanmasıyla nakit akışının başlayacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar devam ediyor.

SANER

Güncel konuşmalar sırasında UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner “Ülkedeki Ulaşım Sorunları ve Yollar” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Hükümeti eleştiren Saner, hükümetin icraat yaptığını görmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanının 21 Mayıs 2018’de basın toplantısı düzenleyerek, trafik güvenliği ve ulaştırma alanlarında tecrübeli ve bilimsel düzeyde çalışacak bir takım oluşturduklarını açıkladığını söyleyen Saner “ancak o günden bu yana yaşananlar ortada” dedi.

Saner bakanlığın daha sonra bu kişilerle sorun yaşadığını da söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın ilgili basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalara da değinen Saner, hız tespit kameraları konusunda düzenleme yapılacağının açıklandığını söyleyerek bu konuda neler yapıldığını sordu.

Yol güvenliği için orta refüjlerdeki ve yol kenarlarındaki reklam panolarının kaldırılacağının söylendiğini anımsatan Saner, refüjlerdeki otlardan başka bir şeyi görmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Atakan’ın “Yol inşaatları ve tamiratları sırasında mutlaka alınması gereken trafik güvenliği önlemlerinin standartlarının belirlenmesi, yasalaştırılması ve uygulanması da kısa süre için planladığımız çalışma programı dahilindedir” dediğini anımsatan Saner, bu çalışmaların yapılmadığını ve kendilerine eleştiri getiren vatandaşlara da sert tepkiler verildiğini söyledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Saner’in konuşmasında kavram karmaşası olduğunu söyledi.

Saner’in bahsettiği ekibe değinen Atakan orada bahsedilen hedeflerin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.

4 hız tespit kamerasının yerinin değiştirildiğini, kameraların tuzak konumundan çıkarıldığını söyleyen Atakan fosforlu aydınlatmalı uyarı tabelaları yerleştirilmeye başlanacağını belirtti.

Yarın sabah Lefkoşa - Gazimağusa yolunda kapsamlı temizlik çalışması başlatılacağını dile getiren Atakan, yağışlı havanın yollarda hasara yol açtığını söyledi.

Karayolları Dairesi’nin altyapı üretme kabiliyetinin elinden alınmış durumda olduğuna işaret eden Atakan, asfalt bulabilmek için üreticilerin peşinden koşulduğunu, bulunduğu anda da yağmurlu havanın etkisini devam ettirmesiyle gecikmelerin yaşandığını, bunlara yönelik ciddi bir değişim ve dönüşüm yapısı içinde olduklarını belirtti.

Atakan,  adım atılabilecek hızın maddi kaynaklarla da ilgili olduğunu, kaynak sorununun sıkıntı yarattığını ifade etti.

Haspolat’ta üst geçit ihtiyacına yönelik, üniversitenin bu konuda bir proje hazırladığını, izinleri verdiklerini dile getiren Atakan, inşaat çalışmasının başladığını söyledi.

Atakan, profesyonelliğe önem veren bir yaklaşımı önemsediklerini, Ciklos konusunda da uzmanlarla birlikte ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını, gecikmenin de kaynağının bu olduğunu, çalışmaların tamamlanmasıyla tamir ve ıslah çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekilli Olgun Amcaoğlu, mali konularla ilgili konuşma yaptı. Amcaoğlu, hükümetin borçlanma koşullarının yasa ile düzenlendiğini söyleyerek, hükümetin bu kurallara uymadan avans adı altında Merkez Bankası’ndan kredi aldığını belirtti.

Hükümetin yanlış üretilen kararlarla maliyeyi “ters yüz ettiğini” iddia eden Amcaoğlu, hükümetin bütçe açığının neden oluştuğunu halka ifade etme zorunda olduğunu söyledi.

Ekim ayında imzalanması gereken mali protokolün henüz imzalanmadığını anımsatan Amcaoğlu, yükseköğretim ve turizm yatırımların nasıl yapılacağını, protokolün neden imzalanmadığını sordu.

Ekonomik ve Mali Protokol çalışmalarını eleştiren Amcaoğlu, yapılan çalışmanın ciddi ve detaylı yapılması ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, toplu taşımacılıkla, su projesi ile, belediye reformları ile ilgili hiçbir şeyin ekonomik programda yer almadığını söyledi.

Çoklu elektrik tarifesinin hükümetin değil KIB-TEK’in kararı olduğunu savunan Amcaoğlu, hükümet kararı olmadan bu kararın alınmasını eleştirdi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da mali konularla ilgili konuşma yaptı.

Sucuoğlu, turizm ve eğitimde üzücü bir durumla karşı karşıya kalındığını, turizmde son yılların en düşük geceleme noktasında bulunulduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bu durumun diğer sektörlere de olumsuz etkisinin bulunduğunu söyleyerek, bu aşağı gidişin devam edeceğini bunun nedeninin de acentelerin alması gereken teşvik rakamlarının çok altında teşvik alması ve alacaklarının ciddi rakamlara ulaşması olduğunu kaydetti.

Yüksek öğretimde de çok sayıda öğrencinin eğitimi dondurduğunu veya ülkeye gelmekten vazgeçtiğini söyleyen Sucuoğlu, dünyada ve ülkede yapılan tanıtımın yeterli olmadığını belirtti.   

Sucuoğlu, ekonomik ve mali protokolün imzalanmamasını eleştirerek, ilaç ihaleleri, ek mesailer, vergiler, Dayanışma Turizm Limited’in vergi borcu konusunda sorular yöneltti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, birçok şirketin vergi dairesine vereceği olduğunu, yapılandırma yapılarak “borcu yoktur” yazısı alabildiğini, Dome Hotel’in durumunun da bu olduğunu söyledi.

Denktaş, vergide muafiyetler konusunda kayıt dışılığın önüne geçmek adına bir uygulama  yapıldığını, yeni bir vergi yaratılmadığını, bu uygulamanın kayıt dışılığı önlemede yarar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Denktaş, İhtiyat Sandığı’nın bu çalışmayı ret ettiğini, bu konuyu yetkililer ile görüşeceklerini belirtti.

Turizmde sıkıntının ana kaynağının Türkiye’de kriz nedeniyle halkın tedbirli davranması ve uçak seferlerinin azalması olduğunu, acentelerin de 90 milyon alacağı olduğunu dile getiren Denktaş, bunun nedeninin teşviklerin yüzde 70 Türkiye kaynaklı, yüzde 30 yerel kaynaklı olması olduğunu bunun ters dönmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş, rakamlar zamanında ödenmezse geç ödenmesinin bir anlamı olmayacağını söyledi.

388 milyonun geçen yıldan alacakları olduğunu belirten Denktaş, “Türkiye kaynaklı ödemeleri biz kendi kaynaklarımızdan ödemek zorundayız” dedi.

TÜRKİYE’DEN TEKNİK HEYET…

Denktaş, Türkiye’den gelecek teknik heyetle yarından başlayarak cuma güne kadar görüşme yapılacağını, Mali Protokolün imzalanmasıyla nakit akışının başlayacağını söyledi.

Denktaş önemli olanın parlak kitapçıklar hazırlamak değil, içeriğini uygulamak olduğunu dile getirdi.

“Hayat pahalılığı artışını Anayasaya rağmen ödemedik” diyen Denktaş, Merkez Bankası’ndan avans olarak alınan paranın ‘Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın borçlanma’ olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını, borçlanma değil avans alındığını, Türkiye’den paranın gecikmesi halinde avans almaya devam edeceklerini ifade etti.

Denktaş, bu parayı kullanarak ödemelerin yapıldığını söyledi.

Güneye göre hangi alanlarda daha pahalı olduğunun araştırılacağını dile getiren Denktaş, güveni artıracak, maliyeti aşağı çekecek uygulamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Denktaş, su projesi konusunda Türkiye’den yardım alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Türk Lirası ile ticaret yapılması konularına değinen Denktaş, bu konuda görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

TC-KKTC Gümrük Birliği Anlaşması’nın hayata geçmesi gerektiğini dile getiren Denktaş, “Bu konuda üstümüze düşenler var, her ürettiğimizi belli standartlara ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

Denktaş, buna yönelik ülkede standart enstitüsü kurulması gerektiğini belirtti.

Denktaş, elektriğe yönelik çoklu tarifenin Bakanlar Kurulu bilgisi dahilinde uygulamaya geçeceğini söyledi.

Son Güncelleme: 19.03.2019 18:40
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