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Denktaş: “Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayış”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Med7 Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriyi eleştirerek Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayış olduğunu söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 18:55
Denktaş: “Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayış”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Med7 Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriyi eleştirerek Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayış olduğunu söyledi.

Denktaş, yazılı açıklamasında   şunları kaydetti:

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“Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın katılımıyla dün düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, gerçeklerden uzak olduğu kadar, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayıştadır.

Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümün yolu maksimalist görüşlerde ısrar etmekten değil, diyalog yolundan geçer. Zorlama ve adil olmayan görüşlerde ısrar etmenin gerginliği artırmaktan ve bölgeyi hiç istemediğimiz çatışma ortamına sokmaktan başka bir işe yaramayacağını belirtmek isterim.

Bahse konu diyalog ve iş birliğinin yolunun açılması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması ve Kıbrıslı Rumların adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkler ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması gerekmektedir. Bu bağlamda hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın kendi yanlı politikalarına tek taraflı olarak üye AB’yi alet etmemesi, izlenilen tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır.

Bu bilgiler ışığında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmenin yegane yolu olarak diyalog ve iş birliğine çağırırken, Kıbrıslı Türkler olarak hem kendi haklarımız hem de stratejik ortağımız Türkiye'nin haklarına sahip çıkmaktan hiçbir zaman vaz geçmeyeceğimizi vurgulamak isterim. Bu konuda tek yanlı tutumunda ısrar eden AB'yi de sıkıntıların aşılması için yapıcı bir siyaset anlayışına davet ederim.”

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Son Güncelleme: 11.09.2020 19:55
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