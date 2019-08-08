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Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve DP Gençlik Örgütü, Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümü dolayısıyla ayrı ayrı mesaj yayımladı. 

Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve DP Gençlik Örgütü, Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümü dolayısıyla ayrı ayrı mesaj yayımladı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Denktaş: “Türkiye'nin adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun en açık kanıtı”

 Denktaş mesajında, 55 yıl önce gösterilen direnişle Kıbrıs Türk halkının topraklarına sahip çıktığını ve Anavatana sonsuza kadar bağlı olunduğunun tüm dünyaya haykırıldığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden ve devletinden taviz vermeyeceğini; Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmasına ise müsaade etmeyeceğini vurgulayan Denktaş, şöyle devam etti:

“Türkiye'de öğrenim görürken her türlü zorluğu göze alarak öğrenimlerini yarıda bırakan ve Mukavemetini sürdüren Erenköy halkıyla birlikte vatan müdafasına giden gençlerimizin, Kıbrıs Türk halkının esaretini kabullenmediğini göstermesi, tarihin altın sayfalarında her zaman yerini almıştır.

Erenköy'de ortaya konan birliktelik ve kararlılık, Kıbrıs Türkü’nün daha sonraki yıllarda ortaya koyacağı mücadele için de büyük bir ümit ışığı olmuştur. Gösterilen direniş ve ortaya konan mücadele, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye' den her zaman umudunu yitirmediği ve ondan aldığı güvenin de en büyük göstergesidir. Erenköy Direnişi, Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü asla bırakmayacağının ve adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun da en açık bir kanıtı olmuştur. 

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Bu duygu ve düşüncelerle Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'le kucaklaşarak Kıbrıs'ı vatanlaştıran tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, Erenköy Gazilerimizi saygıyla selamlar, Mücahit halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız.” 

DP GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Demokrat Parti Gençlik Örgütü adına Erden Pekri’nin yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin mihenk taşlarından Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümünü özgürlük içinde bir kez daha gururla kutladıklarını belirtti.

Pekri, “ErenköyDestanı yazılırken hayatlaranı veren tüm şehitlerimizi, bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, bu direnişe katılan ve hakkın rahmetine kavuşan tüm direnişçilerimizi rahmetle anar, Erenköy gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.08.2019 19:46
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