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Denktaş: “Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti’nin, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla büyük zaferi kazandığını kaydetti.

Denktaş: “Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti’nin, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla büyük zaferi kazandığını kaydetti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
Denktaş: “Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri”

“TARİHİ ŞANLI ZAFERLERLE DOLU TÜRK MİLLETİ,  GÖSTERDİĞİ BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA VATANI VE MİLLETİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK RUHU İLE BÜYÜK ZAFERİ KAZANDI”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti’nin, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla büyük zaferi kazandığını kaydetti.
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 30 Ağustos Zaferi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos’la ilgili sözlerine yer veren Denktaş, şunları ifade etti:

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“Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sözleriyle bu zafer ‘yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine de yeni bir akım vermiştir’. Anadolu halkının bu zaferi, bir milletin sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk zaferdir.
Bu zaferle birlikte Anadolu'nun yabancı işgalinden kurtulmasının önü açılmış, Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri oluşmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk Ulusu’nun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım.”
 

Son Güncelleme: 29.08.2019 17:43
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