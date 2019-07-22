Denktaş “Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri”ne başladı

ZİYARETLERDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN HİDROKARBON KONUSUNDA ORTAK KOMİTE FİKRİNE DESTEK BELİRTİLEREK HALKIN DÜŞÜNCELERİNİ ULUSLARARASI CAMİAYA DUYURMAK ÜZERE HAZIRLANAN METİN GÖRÜŞÜLÜYOR
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, sivil toplum örgütlerine yönelik “Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri”ne başladı.
Ziyaretlerde bu konuda Kıbrıslı Türk halkının müştereken yapacağı açıklamanın önemine değinen Serdar Denktaş, sivil toplum örgütlerinin önerilerini de dikkate alacağını belirtti.
Serdar Denktaş’ın, Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu ve MYK Üyesi Süleyman Akosman ile birlikte sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdüreceği kaydedildi.