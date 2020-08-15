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Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, ülkedeki dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00
Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"
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Denktaş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek Başkan Tahir Gökçebel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ziyarette bir konuşma yapan Denktaş, seçim kampanyası başlangıcı öncesi sivil toplum örgütleri ile istişarede bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatarak adaylık fikrinin nasıl başladığı hakkında bilgi verdi.

Ülkede büyük bir dağınıklık yaşandığını ve bu dağınıklığın bir an önce toparlanabilmesi adına aday olduğuna işaret eden Denktaş, Devletin en tepesinden başlayarak kurumlar arasında devam eden çekişmelerin kararı almasında en büyük etken olduğunu söyledi.
Denktaş, uzlaşma kültürünün yeniden tesis edilerek olabildiğince geniş toplumsal mutabakatın sağlanması gerekliliği üzerinde durarak amacının iç barışı sağladıktan sonra Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi oluşturmak olduğunu belirtti.

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Bu anlamda bir önderlik yapabileceğine inandığına vurgu yapan Denktaş, hükümetlerde görev yaptığı sürelerde sendikalarda konuşarak, zaman zaman da tartışarak her zaman bir uzlaşı yolunu bulduklarını söyledi.
Denktaş: “Bu uzlaşı kültürünü şimdi bir başka görevde ‘toplum tahdında ele alabilir miyiz?’ düşüncesiyle uğraş vereceğim.” dedi.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de konuşmasında ülke sorunlarının aşılması yönünde yıllardır çalıştığını ve bu kapsamda ülke siyasetinin de iyi bir noktaya gelmesi için uğraş verdiğini belirtti.
Gökçebel, toplumda siyasete ciddi bir güvensizlik olduğunu ifade ederek bu güvensizliği ortadan kaldıracak liderlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Toplumsal menfaatler adına her zaman taraf olduklarına değinen Gökçebel, ülke insanının iradesini kullanabilen siyasete gereksenim duyduklarını kaydetti.
Denktaş’ın Bakanlık yaptığı dönemlerde Kıbrıs Türk toplumun hassasiyetlerine önem verdiğini gördüklerine değinen Gökçebel, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesi durumunda bu hassasiyetleri kendisine her zaman hatırlatacaklarını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

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Serdar DenktaşKktcnin Diğer ülkelerle IlişkileriKtoeösTahir Gökçebel
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