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Denktaş'tan 'sağ oyları bölüyor' yorumlarına cevap!

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, seçim yarışına sonradan girdiği için “Sağ oyları bölüyor” yorumlarına karşın : “Ben bu ülkenin sadece sağını birleştirmek için değil bütününü ve bütün insanlarını birleştirmek için aday oldum” dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:44
Denktaş'tan 'sağ oyları bölüyor' yorumlarına cevap!
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Alsancak’ta vatandaşlar ile bir araya geldi ve seçim vizyonunu anlattı.

Burada bir konuşma yapan Denktaş, dün yaşanan gelişmeleri değerlendirerek Kapalı Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararları’na uygun olarak ve uluslararası hukuk içerisinde  açılması ile Maraş’ın sahilinin bir kısmını apar topar açılmasının aynı anlam taşımadığına işaret ederek, sırf seçim öncesi  takdir topladığını sanarak böyle bir yalana sarılmanın uygun görüldüğünü belirtti.

Ülkedeki bir Bakanın “Bu toprakları vatan belleyen herkesin filanca kişiye oy vermeli” söyleminde bulunduğunu anımsatarak “Oy vermeyecek olanlar bu toprakları vatan bellemiyor mu?” diye sordu.

Böylesine bir ayrımı yapmaya kimsenin hakkı olmadığını kaydeden Denktaş, devletin en üst makamlarında hata üstüne hatalar yapıldığına değinen Denktaş, bu hataların halkı bir birine düşürdüğünü ve halkın geleceğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Buna son vermenin gününün 11 Ekim olduğunu ifade eden Denktaş: “İradenin bizim olduğunu göstermek için sandığa gitmemiz gerekiyor” dedi.

“DEĞİŞMEZ VE YAPILAMAZ DENİLEN BİR ÇOK ŞEYİ BAŞARDIM”

Denktaş’ın 30 yıl önce siyaseti hiç düşünmediği bir dönemde kendisini siyasetin içinde bulduğunu belirten değişmez, imkansız ve yapılamaz denilen bir çok şeyi başardığını kaydetti.

Geçmiş dönemde yasaklı partiler varken bu yasağı kaldırarak çoğulcu demokrasinin gelmesine katkı sağladığını, sadece Devlet Televizyonlarının olduğu ülkede özel yayıncılığın başlamasını sağladığını, cep telefonlarının ülkeye getirilmesine katkı koyduğunu anımsatan Denktaş, Maliye Bakanlığı döneminde zor ve kısıtlı imkanlara rağmen ilk kez denk bütçe yaratıldığını söyledi.

Yine hükümetlerde görev yaptığı dönemlerde Emekli maaşlarından yapılan kesintiyi aradan 7 yıl geçtikten sonra geri ödenmesinin sağladığını, göç yasası kapsamında aradaki maaş farkından mağdur olanlara fazladan artış verdiklerini de kaydeden Denktaş, öğretmenler arasında yapılan ayrımı da ortadan kaldırarak tümüne hazırlık ödeneği verilmesini sağladığını ifade etti.

Denktaş, ayrıca “Hadi yapın da görelim” denilen Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılışını 3 yıl boyunca sürdürdüğü diplomasi çalışmasıyla başardığını vurguladı.

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Denktaş: “ Bütün bunları yaparken neye güvendim? Yeniliğe açık olmama, doğduğumdan  beri takip ettiği, izleyip, gözleyerek sorguladığım Denktaş’ın bana öğrettiklerine, siyasi hayatı boyunca yaptığım yanlışları tecrübeye dönüşmeme…Bütün bunlar yine Cumhurbaşkanlığı makamında yine halkımızın hizmetinde olacaktır.” dedi.

“SERDAR BİR YERE ADAY OLURSA KAZANIR”

Birilerinin son zamanlarda “Serdar filanca adayı kazandırsın diye aday oldu” söyleminde bulunduğuna işaret eden Denktaş: “Serdar bir yere aday olursa kazanmak için aday olur. Serdar 30 yıllık siyasi geçmişinde aday olduğu hiçbir seçimde bireysel olarak kaybetmedi. Yine kaybetmeyeceğim. Yine kazanacağız, beraber kazanacağız” dedi.

“ÜLKENİN BÜTÜNÜNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN…”

Sonradan aday olduğu için “Sağ oyları bölüyor” gibi söylemlerde bulunanlar olduğuna değinen Denktaş, kendisinin bu ülkenin sadece sağ kesimine sahip çıkmak için değil bütününe ve bütün insanına sahip çıkmak için aday olduğunu vurguladı.

Bütün siyasi yaşamı boyunca kimseye ayrım yapmadığını dile getiren Denktaş, haklı ise herkese hakkını vermeye çalıştığını kaydetti.

“TAKLİDİNE GEREK YOK ORJİNALİ BURADA…”

Kendisinin seçim yarışına “Serdar” ismiyle çıktığını, bundaki düşüncesinin de bu yarışta kendisine saldıranların soyadına saldırmasını engellemek olduğunu, çünkü Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türkü için değil Türlük dünyası için bir sembol olduğuna değinen Denktaş, seçimdeki rakiplerinin Denktaş’ı her gün taklit ederek seçim propagandasında kullanmaya çalıştığını gözlemlediğine vurgu yaptı.

Denktaş: “Taklidine ve kopyasına ne gerek var. Orjinali burada” dedi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş Alsancak
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