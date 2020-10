Denktaş'tan önemli açıklamalar

TV 2020’de Çiğdem Aydın’ın programına konuk olan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş HP’nin hükümetten çekilmesi konusuna değindi. Denktaş “İlk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum. Hükümet bozuldu, istifasını sunması lazım ortada Cumhurbaşkanı yok. Bir vekilin yeni hükümet için görevlendirilmesi gerekirken şu anda bir bilinmezlik içerisindeyiz” dedi.

“TATAR’IN HIRSI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDEMİYORUZ”

Dün gerçekleşen su töreni ve Maraş konusuna istinaden soruları da cevaplayan Denktaş “Aslında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’ye ülkenin her ferdi gibi suyun gelmesinden dolayı ben de teşekkür etmek isterdim ama Tatar’ın bu güzellikleri seçim malzemesi yapma hırsı nedeniyle onu da yapamıyoruz. Böyle ciddi bir duruma ne halk ne hiçbirimiz düşürülmemeliydik. Hükümetsiz bir dönemde ‘Maraş açıldı’ diyorlar. Maraş halen askeri bölge, Bakanlar Kurulu kararı yok, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisi yok gerçi giderken bu gelişmeden Tatar’ın da bilgisi yoktu. Eğer vardı diyorsa çok ayıp, ortağına haber vermeden böyle birşey yapması. Prompterden bir açıklama yaptı hızlı hızlı konuşacak diye nefes bile alamıyordu. Bir ara korktum birşey olacak diye” dedi.

“VERİLEN BUNCA MÜCADELE NE OLDU?”

Tatar’ın seçilme hırsıyla Türkiye’yi işin içine çektiğini düşündüğünü söyleyen Denktaş “Bunu dünyaya bu şekilde satmanın bir anlamı var mı? Aldığınız kararı açıklayın. Kendisine sordular ama ortada karar yok. ‘Ben seçileyim de varsın Türkiye ile ilişkiler mahvolsun, Türkiye’yi bu işin içine bu şekilde çekeyim’ yaklaşımı gerçekten yazık oldu. Verilen bunca mücadeleye ne oldu? İlk defa bir programda çıkıp ne diyeceğimi şaşırdım” dedi.

“ARKADAŞLARIM SEÇİMDEN ÇEKİLELİM DEDİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş “Dün arkadaşlar hep beraber seçimden çekilelim dediler. Durun bir dakika dedim. Değer miydi tüm bu yaşananlara değer miydi bu kadar rezil olmaya değer miydi bu kadar Türkiye'nin buradaki seçimlere müdahil olduğunu dünyaya ilan etmeye. Değer mi şu anda bir sahil açacağız diye olduğu gibi karşımıza almaya bana sorarsanız hayır değmez. Teşekkür borçlu olduğumuz yere teşekkür edemiyoruz. Bugün çarşamba, yarın için halk oraya gelsin diye çağrılar yapıldı. Gönül gitmek ister akıl der ki otur oturduğun yerde. Dün itibariyle yaşananlar var; memlekette kartvizit dağıtıldı. Seçimden sonra işe alacağız diye vaatler verildi, Seni seçimden sonra bize destek vermezsem oğlun kızın iş kaybeder diye tehditler edildi. Şimdi bunu yapacak hükümet de yok ortada. Müthiş bir bilinmezlik, öyle bir şeyler yaşıyoruz ki bir sabah kalktığımızda ortada devleti yok görürsek şaşırmayacağım. Onun için bütün halkımıza sesleniyorum;bu topraklar bizim vatanımız madem bu vatan toprakları üzerinde bir devletimiz var iradenize sahip çıkın. Hepsinden önemlisi bu yaşananlardan sonra herkes birer gözlemci olarak kendini kabul etsin sandıklara sahip çıksın. Bu belli ki başka yere doğru gidiyor. Herkes o sandıklardan ilçe seçim kuruluna kadar dört sandıklara dört elle sarılsın. Cünkü bu yaşadıklarımız yaşanacak şeyler değildi bunları yaşadığımıza göre başka şeyler de görebiliriz. Her vatandaş sandığa gitmeli ve oyuna sahip çıkmalıdır. Devlet matbaasının başına polis değil Savcılık Yüksek Kurulu 24 saat orada kalacak savcıları görevlendirmesi lazım. Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var. Bu ülkenin her vatandaşı sadece oyuna değil sandığına sahip çıkmalıdır. O kadar önemli bir noktaya geldi. Fazladan önceden pusula basıp insanlara dağıtmaktan tutun sandık kaybetmekten tutun her şey beklenebilir. Bu hırs çünkü durmayacak belli ki tamam değil. neresinden bakarsak bakalım tamam değil onun için diyorum her vatandaş oy kullandığı sandığa sahip çıksın, her vatandaş kendini birer gözlemci olarak görsün” dedi.

“YSK BAŞBAKAN VE BAKAN’A CEZA VERECEK Mİ?”

Dün yapılan su töreniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Denktaş “YSK’nın dün açıklaması var tören yapılamaz diye ama dün yapıldı. Başbakan ya da bakan olmak önemli değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına aday olan birisi Türkiye'de tören yaptı bu yasağa girer mi girmez mi hiçbiri belli değil Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak belli değil. Vatandaşa hapis cezası var Bakana, Başbakan’a aynı ceza var mı göreceğiz” dedi.

“İKİNCİ TURA KALACAĞIMA İNANIYORUM”

İkinci tura kalacağına inandığını söyleyen bağımsız aday Serdar Denktaş “4 gün sonra seçim var dört gün sonra ikinci tura kalacak adaylardan biri olarak görüyorum kendimi. Yaptığımız bütün yoklamalarda bunu gösteriyor. ikinci turda da kazanacağıma inanıyorum onun için yeniden bakanlık vesaire gündemde değil ama cumhurbaşkanı olarak kurulacak hükümetlere yol gösterecek miyim maliyenin yapabilecekleri açısıdan yardımcı olabilecek miyim; elbette yapacağım görevim olacak muhalefetdeyken bile yapmaya çalıştım dinleyen olmadı, Cumhurbaşkanı olarak dinlenir herhalde” dedi.

“DÖRTLÜ HÜKÜMET OLSAYDI PANDEMİDE SIKINTI OLMAZDI”

Dörtlü hükümetin pandemi döneminde görevde olması halinde herşeyin daha farklı olacağını belirten Denktaş “Pandemi döneminde 4'lü hükümet olmuş olsaydı zorda kalan her insanın devleti hissettiği bir dönem yaşanacaktı. Olmadı. Kendi kafalarına göre gittiler şimdi hiç olmayacak bir zamanda bir hükümet boşluğu, Hakkımızda hayırlı olsun. Ülkemizde ilk kez hükümetsiz bir seçim yaşanacak. Normal koşullarda koalisyon ortağı ben çekilmiyorum dese başbakan götürür istifasını Cumhurbaşkanı sunar. Cumhurbaşkanımız yenisi atanıncaya kadar hükümet devam eder ama Bakanlar Kurulu devam eder. Olmazsa sadece başbakan kendi görev alanını devam ettirir Bu esnada masasını toplar gitmeye hazır olur bir başkası gidince ona devreder” dedi.

“MART AYINA KADAR GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLMALI”

Bir geçiş hükümeti olması gerektiğini belirten Denktaş “Mantık der ki istifa etti, önemli kararların altına imza atamazlar atarlarsa suç olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi biter seçilen kişi resmen açıklanır yeminini yapar geçer oturur, istifayı meclise gönderir. 10 günlük süre içerisinde görüşmelerin bitirir, seçim yorgunluğundan yeni çıkmış vekillerle görüşme yaparak parti başkanlarından birini görevlendirir hükümet kurulur matematiğe baktığınıza çok zor bir hükümet kurma dönemidir 45 gün içerisinde seçime gidilir. Yine bütçesiz seçime giriyoruz demektir Al başına yeni bir dert. Muhtemelen geçiş hükümeti olması gerekecek. Tüm partilerden oluşan Mart ayına kadar bir geçiş hükümetinin bu işi götürmesi gerekecek diye düşünüyorum” dedi.

“İKİSİNDEN BİRİ YALAN SÖYLÜYOR”

Dünkü gelişmelerle ilgili olarak iki kişiden birinin yalan söylediğini belirten Serdar Denktaş “Sayın Özersay diyor ki ‘benim haberim yok ve bu nedenle istifa ediyorum’ Belki seçim hamlesidir ama haberim yok diyor. Sayın Tatar da diyor ki “Hayır var” Hakikaten merak ediyorum gelsinler sende moderatör ol davet et soralım, konuşalım ne yaptıklarını yüzlerine karşı da söyleyebilirim. Bu halka bu devlete ne yaptıklarını yüzlerine söylemek isterim. Yazık ediyorlar. Verilen bir mücadele var bu devletin oluşumunda bu devlet kurulduğu andan itibaren verilen müthiş bir demokrasi mücadelesi var” dedi.

“RUMLAR’IN SABAHTAN HABERİ VARDI”

Maraş’ın açılacağından Rum tarafındaki basının haberinin olduğunu ve sabah gazetecilerden birini Tatar’ın Ankara’ya gidiş haberi basına düşmeden Rum tarafından bir meslektaşının arayıp bilgi almaya çalıştığını söyleyen Denktaş “Rum tarafından bir gazeteci arıyor ve diyor ki ‘Anastasiadis, tüm gazete Genel Yayın Yönetmenleri’ni görevlendirdi Maraş açılış oluyormuş bugün. Nedir olan oralarda’ .Bilgi almaya çalıştığı gazeteci arkadaş bana sordu dedim bilgimiz yok, ama her an her şeyin olabileceği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi sabah Rum basını Rum liderliğini haberleri haberi var, bizim yok, Başbakan’ın yok, Başbakan Yardımcısı’nın yok, Cumhuriyet Meclisi’nin yok . Öğlene doğru bu haberler gelir bir takım partili dozerler kamyonlar göreve çağrıldı. Maraş'ta temizlik için. Gidin öğrenin dedim. Bu esnada Tatar'ın Ankara'ya gideceği çıktı ortaya. Öyle bir açılış olmaz dedim. Temizlik hareketiyle bir şeyler gösterilmeye çalışılıyor herhalde sonra törende biz açtık Maraş'ı gibi kamuoyuna açıklandı. Tamamen yanlış bir kere bir kere, öyle bir gerçek yok ortada. Maraş sahiline giden yol temizlendi asfaltlanıyor. Zaten açık olan Maraş sahili biraz daha uzatılıyor ve bunun için deniz mevsiminin sona erdiği bir dönem mesaj vermek için Güney’i harekete geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in ne karar alacağını merak ediyoruz” dedi.

“BEN DEVLETİME, TOPRAKLARIMA SAHİP ÇIKIYORUM, TÜRKİYE’YE DE AŞIĞIM”

“Bu devlete bu vatana inananlar Tatar’a oy vermeil” söylemlerine de değinen Serdar Denktaş “Mutlaka başka bir şey var, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben vermiyorum ama topraklar benim, devlete inanıyorum. Ben vermiyorum ama Türkiye'ye aşığım şu anda Kıbrıs için verdiği varoluş mücadelesi demokrasi mücadelesine saygı duyuyorum. Yoksa onlara bütün verilen şehitlerimize sıkıntılara çadırlarda yaşamımıza yıllarca İngilizce boyun eğmemiz sıfırla çarpıp evet biz ne söylenirse biz onu yaparız başka bir şey de yapamayız alacağımız şeyler var düşüncesinde olan birileri olduğumuzu mı göstereceğiz? Hayır. Atalarımızın verdiği mücadeleye yıllarca sahip çıkacağız. Güney’e ve dünyaya artık bizim var olduğumuzu göstermemizin zamanı mıdır? Bu seçim artık o kadar önemlidir bütün dünyaya bunu gösterebileceğini ve anlatabileceğim bilerek bu adaylar çekilsin demesine ragmen, ben ‘hayır buradayız, bu seçime devam edeceğiz kazanacağız ve dünyaya var olduğumuzu gösteririz’ diyorum. Biz burada varız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak olarak bu devlete irademize sahip çıkacağız herkese gösteririz” dedi.