Denktaş'tan DP'ye büyük tepki!

DP Eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş asgari ücrete tepki göstererek DP'yi sorumsuz davranmakla suçladı

Denktaş'ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

"YAŞASIN ASGARİ ÜCRET 7 BİN OLDU!!!

Demokrat Parti tarihinin hiçbir döneminde bu kadar sorumsuz davranmamıştır. Ocak ayında seçim var. Peki ya şubat ayında ne olacak? Maliye Bakanlığını habersiz yakalayan bu müjde!!!! sonucu gelecek yıl neler gelecek başımıza düşünen oldumu? Haa oycuklar gelecek...Sonra??? Kimse sevinmesin. Kimse " Nasıl olsa Türkiye bunu da karşılar" rüyasına dalmasın. Bu seçim geçecek gene konuşacağız. YAZIK..."