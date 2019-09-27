banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101940
ALTIN
274.255
DOLAR
5.6633
STERLİN
6.9903
EURO
6.1802
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Girne'de araçta fuhuş
GİRNE'DE ARAÇTA FUHUŞ
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner307
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Denktaş'tan Cumhurbaşkanlığı açıklaması...

“Hiçbir parti ile bu anlamda bir görüşmem olmuş değil. Aday olacaksam bağımsız aday olacağım. Başkanlıktan ayrılmamın bir nedeni de odur.”

Denktaş'tan Cumhurbaşkanlığı açıklaması...

“Hiçbir parti ile bu anlamda bir görüşmem olmuş değil. Aday olacaksam bağımsız aday olacağım. Başkanlıktan ayrılmamın bir nedeni de odur.”

27 Eylül 2019 Cuma 09:10
Denktaş'tan Cumhurbaşkanlığı açıklaması...

BRT’de Birinci Boyut programına konuk olan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Denktaş, “Cumhurbaşkanlığına aday olayım mı? Olmayım mı? Çalışmalarımı hala yürütüyorum. Henüz bir karar vermiş değilim. Yoklama çalışmalarıma başladım. Şimdilik tavrım yüzde 65 aday olacağım yönündedir. Ama göreceğiz daha yüzde 35’lik bir yol vardır. Önce vatandaşın nabzını yoklamam gerekir. Bu işin bir mali boyutu vardır. Kendime bir ekip oluşturmam lazım. Şu anda daha o safadayım. Bunları bir görelim eğer tamam bu yol yürünür noktasına gelirsem o zaman aday olacağım” diye konuştu.

Serdar Denktaş, 2020’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimin kalabalık olacağına işaret etti.

Denktaş, “Diğer adaylar netleşsin hep beraber bir görelim. Ona göre bir karar vereceğiz. Büyük bir ihtimalle çoklu aday olacak. Kalabalık bir seçim olacak”dedi.

UBP Denktaş’ı destekleyecek mi? şeklindeki bir soruya ise Denktaş, “Hiçbir parti ile bu anlamda bir görüşmem olmuş değil. Aday olacaksam bağımsız aday olacağım. Başkanlıktan ayrılmamın bir nedeni de o’dur. Parti üst kademelerinin vereceği kararlar değil önemli olan tabandaki insanlardır. 30 yıllık siyaset geçmişim var. Bu 30 yıl içerisinde kapıdan giren hiç kimsenin dinine, diline, ırkına, partisine, düşüncesine bakarak hareket etmiş değilim. Haklıysa yardımcı olmaya çalıştım. Bunun bir geri dönüşü mutlaka olacak. Dolayısıyla halkın söyleyeceğidir önemli olan. Siyasi partilerin, kurumların üstte vereceği kararların dışında. Buna bakıyorum şuanda. Elbette ondan sonra adaylığa kesin karar verirsem o safada artık partilerle görüşme, destek talep etme olabilir” dedi.

banner317
Halkın söyleceğinin önemli olduğunu vurgulayan Denktaş, aday olursa hedefinin Kıbrıs sorununun sonuçlanması olduğunu da şu sözlerle ifade etti.

“Hedefimde; Kıbrıs sorununun sonuçlanması var bakın çözümlenmesi demiyorum. Nasıl sonuçlanması gerektiğini zaman içinde konuşacağız. Sonuçlanmasıdır benim için bu belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Belirsizlik içerisinde ne kendi kendimize sahip çıkıyoruz ne bir başkasına ulaşma yönünde gayret sarf ediyoruz. Bıraktık başkaları, birileri bizim için birşeyler yapmaya çalışıyor. Bundan artık kurtulmamız gerekir. Ve elbette Denktaş vari idare olur orda. Açıklıkla bunu söylemem lazım”…..

Denktaş, Demokrat Parti’nin 30 Kasım’da gerçekleşecek kurultayda başkanlık için tek adayın olmayabileceğini de söyledi.

Serdar Denktaş, “Bir kaç arkadaşın da aday olmayı düşündüğünü biliyorum.Şuana kadar en önde görünen Fikri Ataoğlu. Ama aynı yolda yürümeyi düşünen başka arkadaşlarda vardır.Henüz tam karar verdiler mi? Çıkacaklar mı? Bilmiyorum” dedi.

Serdar Denktaş, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararın Genel Kurul’daki oylamasına katılmayacaklarını söyledi.

Denktaş, “Genel Kurul’a katılırız mıyız, katılmaz mıyız onu kendi aramızda konuşacağız. Ama oy kullanma noktasında bizim işimiz olmadığını düşünüyorum. UBP, HP kendi kararını vermeli. Meclis’te çoğunluk vardır. Dolayısıyla onların işidir. Hükümet bozulmasın diye anlaşıyor ki UBP böyle bir karar üretti. Vefasızlıktır bir yerde. İddia edilen suç dokunulmazlığını kaldırmaya gerek olmaksızın mahkemede görüşülebilirdi” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Top Meclis’te!
Top Meclis’te!
Hava durumu
Hava durumu
Ameliyathane 7 ay sonra tekrar hizmetde
Ameliyathane 7 ay sonra tekrar hizmetde
Akıncı: Anastasiadis'in BM'deki konuşmasında düzeltilmesi gereken hususlar var
Akıncı: Anastasiadis'in BM'deki konuşmasında düzeltilmesi gereken hususlar var
Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komite toplantısı devam ediyor
Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komite toplantısı devam ediyor
Başbakan Tatar deprem dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Başbakan Tatar deprem dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Xxıı. Türksoy Opera Günleri Etkinliğinin Kktc Konseri Dün Akşam Gerçekleştirildi
Xxıı. Türksoy Opera Günleri Etkinliğinin Kktc Konseri Dün Akşam Gerçekleştirildi
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim