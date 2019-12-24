Denktaş'tan adaylık açıklaması...

Serdar Denktaş, bir süredir içine kapanıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda karar verme aşamasında olduğunu ve kararın yılbaşında netleşeceğini söyledi.

Denktaş, “Henüz daha karar vermedim. Yılbaşında artık netleşir. Kendi kafamda değerlendirmem gereken bir sürü denge var. Kuyruklarını bağlamam gereken bir sürü tilki var. Bakalım. Tilkilerin kuyruklarını bağlayamazsam başka tarafa kaçarım” şeklinde konuştu.

Denktaş, bu haftasonu tüm aile bireyleri ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından adaylık konusunda karar vereceğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Haftasonu itibarıyla bütün aile erbabı ile bir görüşmem olacak. Ona göre son kararı vereceğim. Siyasi çevreye baktığımızda olumludan öte baskı var aday olmam yönünde. Baskılarla, taleplerle pek hareket eden birisi değilim. Bugüne kadar hiç olmadım. Kendi kararımı veririm. İçimden ne geçer, mantığım ne söyler bunların dengesi nasıl birbirini örter ona bakarım. Bir hafta daha fazla birşey kalmadı. Denklemlerden bir tanesi çok adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmasıdır. İyi düşünmek lazım”dedi.

Demokrat Parti’nin üzerinde baskısının çok olduğuna da dikkati çeken Denktaş, “DP’nin üzerimde baskısı çok. DP’liler huyumu bilir diye çok fazla öyle bastırma noktasına gitmezler. Çünkü ters tepki teper bende. Ama soruyor arkadaşlar başkan karar verdin mi? Aman ver biran önCe şeklinde söylemler var. Ben aday olacaksam bağımsız aday olacağım. Parti adayı olmayacağım. Dolayısıyla partiye de ben söyledim. Aday olmayacaksam başka aday çıkarma düşünceniz varsa benim dışımda bir aday tespiti yapın kafanızda, bir konuşun sağla, solla dedim. 2-3 gün oldu bunu söyleyeli.. Henüz bilmiyorum ne yapıyorlar. Ama hepsinin aklındaki yok yok öyle şey olmaz. Hadi bakalımdır” dedi.

Cumhurbaşkanının sadece Kıbrıs sorunu ile değil iç meselelerle de ilgili olması gerektiğini vurgulayan Serdar Denktaş, “İç konularla da çok ilgili olmak, vatandaşın derdiyle, sorunuyla çok ilgili olmak çözebildiğinizi çözmek, çözdürmek. İnsanlarımız bir Denktaş dönemini düşünürse onun yaptığı bu idi. Evet Kıbrıs sorunu çok önemli bir zamanını almaktaydı ama memleketin her konusu ile her sorunu ile ilgilenen bir cumhurbaşkanıydı. Öyle gördüm, öyle büyüdüm. Dolayısıyla onu tekrarlamaktır hedefim. O bu dönem olur gelecek dönem olur onu göreceğiz ama bakalım önce bir karar verelim” dedi.

Denktaş bir soru üzerine, gelecek dönem milletvekilliğine aday olmayacağını ancak bu kararının cumhurbaşkanlığına aday olmakla bağlantılı olmadığını ifade etti.

Serdar Denktaş, “Ne zaman olacasa milletvekilliği seçimi milletvekilliğine aday olacak değilim. Herhalükarda. Cumhurbaşkanlığına aday olmakla bağlantılı bir karar değil bu. Olmaya da bilirim. Ama gelecek dönem milletvekilliğine aday değilim. Bu dönem cumhurbaşkanlığına aday olmazsam gelecek dönem benim için adaylığım hedef olarak çıkar mı karşıma? Evet çıkar”diye konuştu.

Denktaş, 30 yıllık siyasi hayatı boyunca babasının, abisinin ve kendisinin birtakım gelişmelerin arifesinde hedef noktası haline getirildiğini söyledi.

Serdar Denktaş, “30 yıllık siyasi hayatım boyunca devre devre benden önce babam, sonra abim Raif sonra ben zaman zaman önemli birtakım gelişmelerin arifesinde böyle hedef noktası haline getirilebiliniriz. İtibarsızlaştırma girişimleri olur sonra durulur. Bir müddet sonra tekrar çıkar. Şimdi biraz da geri çekilmiş durumdayım. O önemli olaylar da belli ki ya oldu bitti ya ertelendi. Dolayısıyla çok büyük bir saldırı yok şuan. Göreceğiz bakalım sonucu ne çıkacak”dedi.

En kolay harcanan unsurların su, toprak, insan olduğuna değinen Serdar Denktaş, “Kendi insanımızı harcamak için her türlü söylemi yapmaktan çekinmiyoruz. Yazıktır! Bundan vazgeçelim. Birbirimizi koruduğumuz, kolladığımız müddetçe tabi ki farklı düşünceler olacak. Eleştireceğiz, takdir edeceğiz. Ama kendi insanımızı böyle yere yatırıp üstünde sıçrama huyumuzdan biran önce vazgeçmeliyiz. Ben o kadar alıştım ki üstümde zıplanılmasına artık bağışıklık kazandım”dedi.

(BRT)