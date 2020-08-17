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Denktaş TAK’ı ziyaret etti

17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:31
Denktaş TAK’ı ziyaret etti
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DENKTAŞ: “TAK BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ TARAFSIZ, KENDİNE ÖZ, KALİTELİ HABER SUNUMUNA DEVAM EDECEKTİR”

DENKTAŞ, HÜKÜMETE GÖNYELİ BELEDİYESİ’YLE İMZALANAN FİBEROPTİK HAT İHALESİNİ İPTAL KARARINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK)  ziyaret ederek TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada, “haberin merkezi” olarak nitelendirdiği TAK’ın bir müddet bakanlığını da yaptığını anımsattı ve “Hem sizi görmek hem de yüzümü hatırlatmak istedim” dedi.

“MİTİNG YAPILMAMASI YÖNÜNDE MUTABAKAT SAĞLANABİLİR”

Seçimlerin salgın nedeniyle ilginç bir ortamda gerçekleştirileceğini, miting yapılmaması yönünde bir mutabakat sağlanabileceğini dile getiren Serdar Denktaş, o nedenle basın, sosyal medya ve teknolojinin verdiği diğer imkânların son derece önemli rol oynayacağını belirtti.

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TAK’ın da bugüne kadar olduğu gibi tarafsız, kendine öz, kaliteli haber sunumuna devam edeceğini kaydeden Denktaş, bu dönemde yoğun çalışacak olan TAK personeline kolaylıklar diledi.

“GÖNYELİ’DEKİ FİBER OPTİK HATLA İLGİLİ PROTOKOLÜN İPTAL EDİLMESİ YANLIŞ”

Serdar Denktaş, konuşmasında Gönyeli Belediye hudutlarının fiber optik hatlarla donatılması için hükümetle belediye arasında imzalanan protokolün gerekçesiz bir şekilde hükümet tarafından iptal edildiğini öğrendiğini de belirtti ve bu konuda da değerlendirmelerde bulundu. Denktaş, seçimler arifesinde verilen bu ani kararın başka bir siyasi partiden olan Gönyeli Belediye Başkanı’na iyi bir icraat yaptırmama” düşüncesiyle ortaya çıktıysa bunun son derece yanlış olduğunu vurguladı.

Denktaş, Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun vereceği hizmetten Gönyelili tüm vatandaşların yararlanacağının altını çizdi.

Protokole dayanarak ihaleye çıkıldığını, belediyenin ihale dosyalarını vermeye devam edeceğini söylediğini belirten Denktaş, “Belli ki bir kargaşa çıkacak” diye konuştu ve hükümete iptal kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

GÜRDALLI: “AMACIMIZ SÜRECİ OBJEKTİF ŞEKİLDE HALKA AKTARMAK”

TAK Müdür Fehmi Gürdallı da Denktaş’a seçimlerde başarılar diledi ve “Bizim amacımız bu süreci mümkün olduğu kadar objektif şekilde halka aktarmaktır, TAK’ın bu süreçten taraf olmadan, yıpranmadan çıkmasıdır. Görevimiz de bunu gerektirir” dedi.

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Son Güncelleme: 17.08.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşTak
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