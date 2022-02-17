Denktaş Sergisi sanal ortamda

Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleri İle Yaşamı; Rauf R. Denktaş Sergisi” sanal sergi olarak Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus) tarafından sanal sergi haline dönüştürüldü.

www.denktassergi.com üzerinden yayınlanan sanal sergide, Denktaş’ın fotoğraf arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından yüzlerce fotoğraf özenle seçildi. Bu fotoğraflar gerek Denktaş’ın kendi kitaplarından, gerekse sözlerinin yer aldığı diğer kitaplardan taranarak anlamlandırıldı.

Sanal sergide, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel yaşamı ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile görülmemiş fotoğraflarının yanı sıra, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve kendi objektifinden oluşan fotoğrafları yer alıyor.

Denktaş’ın İki Bayraklı Görseli Nasıl Hazırlandı?

Sanal sergide ayrıca, bugün herkes tarafından kullanılan iki bayraklı (TC ve KKTC) Denktaş görseli hakkında bilgiler veriliyor. Denktaş'ın okuduğu "Benim İki Bayrağım Var" şiirinden esinlenen Mine Kar tarafından hazırlanan görselde, Denktaş'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptığı resmi ziyaret sırasında el sıkışırken basına poz verdikleri anda çekilen fotoğrafı kullanıldı. Görselde bulunan bayrakların ise, Lefkoşa Kermiya'da bulunan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın bahçesindeki dev bayrakların olduğu bilgisi yer alıyor.

Kar, “Kurucu Cumhurbaşkanımızın hayatı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk Mücadele tarihi, tüm insanlığın kolaylıkla ulaşabileceği bir seviyeye getirilmiştir”

Sanal sergi hakkında açıklama yapan, serginin küratörü Mine Kar, serginin açıldığı yerlerde insanların ulaşımında güçlük çekildiğine vurgu yaparak, “Günümüz teknolojisi kullanılarak ACM Cyprus tarafından sanal sergi haline dönüştürülen bu çalışma sayesinde, Kurucu Cumhurbaşkanımızın hayatı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk Mücadele tarihi, tüm insanlığın kolaylıkla ulaşabileceği bir seviyeye getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte ise sergi, farklı dillere çevrilerek tarih meraklıların kullanımına sunulacaktır. Hiç şüphe yok ki, hazırladığımız sergiye eklenmesi düşünülen bilgiler olacaktır. Bu çerçevede tüm fikirlere açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Tarih meraklılarının eklemeyi düşündükleri fotoğraf ve bilgileri ACM Cyprus’a, [email protected] adresinden göndererek katkıda bulunabilirler. Bu nedenlerle serginin sanal ortama ulaşmasını sağlayan veya bundan sonra önerilerde bulunarak katkı sağlayacak olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sergi, Türkiye’nin çeşitli illerinde önümüzdeki süreçte açılmaya devam edecek

Sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar’ın verdiği bilgiye göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın ebediyete yolculuğunun 10. yılı kapsamında revize edilen sergi, Türkiye’nin çeşitli illerinde önümüzdeki süreçte açılmaya devam edecek. Bu çerçevede sergi şu an Ercan Havalimanı ve Kayseri Üniversitesi’nde ziyarete açık.