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Denktaş: "Seçim öncesi istihdam gençlere ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, seçim öncesi yapılan istihdamları eleştirerek, “Gençlerimizin bu ülkede tutunma çabasına bu şekilde sekte vurmak, onlara ve ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür” değerlendirmesinde bulundu.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Denktaş: "Seçim öncesi istihdam gençlere ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Demokrat Parti Milletvekili Serdar DenktaşDenktaş’ın, Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Hükümetin, partizanca olduğu hemen herkesin ortak kanısı haline gelen seçim öncesi istihdamlarla toplumun gerildiğini üzülerek izlemekteyim.

Fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerinden son derece uzak bir şekilde yapılan bu istihdamlarla hem işe giren gençlerin başladıkları yeni hayata dair sevinçleri kursaklarında bırakılmış, hem de işsiz bir şekilde bekleyen gençlerin bu ülkedeki yaşam umutlarının biraz daha azalmasına neden olmuştur.

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Kamuya istihdamın sınırlı olabileceğini yıllarca bakanlık yapmış birisi olarak elbette biliyorum ancak sınırlı olan bu imkanların babalarının ya annelerinin parti rozetine bakarak ve seçim rüşveti olarak dağıtmak kabul edilemez. 

Görevde olduğum süreler içerisinde tüm istihdamların Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yürütülmesine özen gösterdiğim herkes tarafından biliniyor.

Gençlerimizin bu ülkede tutunma çabasına bu şekilde sekte vurmak, onlara ve ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür.”

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Son Güncelleme: 10.08.2020 19:10
Anahtar Kelimeler:
Seçim öncesi IstihdamSerdar Denktaş
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