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Denktaş: “Sandık merkezlerine çadırlar kurularak yaşlı insanların dışarıda oy kullanması sağlanabilir”

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, sandık merkezlerinin bulunduğu yerlere çadırlar kurularak yaşlı insanların dışarıda oy kullanmasının sağlanabileceğini kaydetti.

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Denktaş: “Sandık merkezlerine çadırlar kurularak yaşlı insanların dışarıda oy kullanması sağlanabilir”
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Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, sandık merkezlerinin bulunduğu yerlere çadırlar kurularak yaşlı insanların dışarıda oy kullanmasının sağlanabileceğini kaydetti.
Denktaş “Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır” dedi.
Yaptığı yazılı açıklamaya göre Gündem Kıbrıs’ta katıldığı bir programda konuşan Denktaş, “Aday olan arkadaşlar insan olarak iyiler. Ancak Cumhurbaşkanlığı daha toparlayıcılık isteyen bir makam. İçte ve Kıbrıs sorununda masaya hakim olmak gerekir. Masaya otururken mahkum hissiyle değil, başka alternatiflerin de olduğunu hissettirmek gerekir. Bütün bunlara baktığımda eksiklik gördüm. Bundan dolayı da aday oldum. Şimdide görüyorum doğru yapmışım” şeklinde konuştu.
Açıklamaya göre Denktaş programda “Hangi partiden olursa olsun ben halkın bütününe hitap ediyorum. Halkın da sandığa gitmek istediğini görüyorum” dedi ve şöyle devam etti:
“Seçimler için de gerekli her türlü önlemler alındı.  Her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır.”
“ÇOK APOLİTİK BİR GENÇ GRUP OLUŞTU”
Programda yaptığı konuşmada “Çok apolitik bir genç grup oluştu. 18-24 yaş arasında her şeye kızgın olan bir gençliğimiz var” diyen Denktaş “Onların yaşadığı ortam bizim gençken yaşadıklarımızdan farklı. Genç dimağın idari noktalara ulaşması birçok şeyi değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.
“DENK BÜTÇE YAPTIM”

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Üç yıllık bir Maliye Bakanlığı dönemi olduğunu kaydeden Denktaş, “Benden önceki ekip maaşları taksit taksit öderken ben, denk bütçeyi bütün giderlerimizi ödeyerek sağlamaya çalıştım. Aynı ekip devam ediyor. Şimdi de piyasa ödemiyor ve ek mesailer ödenmiyor” dedi.
“ÖZEL TEMSİLCİLER ATANACAK”
Konuşmasında seçilmesi halinde spor ve gençlik gibi konularda özel temsilciler atama planı bulunduğunu ifade eden Denktaş, “Bu temsilciler çalışmalarını yapsınlar, bana iletsinler ve ben de hükümete rol kapmadan ileteyim. Sorunları bu şekilde hızlıca çözelim” sözlerini kullandı.
“HER KÖTÜLÜĞÜN BİR FIRSAT DÖNEMİ VARDIR”
“Her kötülüğün bir fırsat dönemi vardır. Biz onu da kaçırdık. Mevsim de değişiyor, bu dönemde her grip olan hastaneye giderse sağlık sistemimiz bunu kaldırmaz” diye konuşan Denktaş, ateşli hasta polikliniklerinin kurulması gerektiğini ifade etti. Denktaş serbest çalışan hekimlerden de yararlanmak gerektiğini belirtti. 
Programda yaptığı konuşmada susuzluk konusuna da değinen Denktaş, “Susuzluk başlıyor. Ağustos ayına kadar su yeter, var demişlerdi. O dönemde hiçbir önlem alınmadı şimdi susuzluk yaşıyoruz” dedi.
“KARARLILIKTAN BAHSEDİYOR”
“Bir aday şimdi kararlılıktan bahsediyor. Kararlılık dediği iki toplumlu, iki kesimli federasyondur. Kararlılık dediğini Rum kabul etmiyor” diyen Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir şey değil, ben bir şeyler daha vermeye kararlıyım diyor. Bu yaklaşım Kıbrıs Türkünün verdiği varoluş mücadelesini ortadan kaldırır. Defacto durumlar yaratarak değil, ne istediğimizi bilerek masaya oturduğumuzda diplomasi her şeyi çözecektir. Diasporası ana vatandan daha güçlü ülkeyiz, ama organize edemiyoruz.”

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Son Güncelleme: 18.09.2020 18:25
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