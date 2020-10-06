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Denktaş: “Sanatçı ve sporcular desteklenecek”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, seçilmesi halinde, sporcu ve sanatçıların devlet tarafından destekleneceğini kaydetti. 

06 Ekim 2020 Salı 11:16
Denktaş: “Sanatçı ve sporcular desteklenecek”
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Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, mesaj yayınlayarak, sporcu ve sanatçılara seslendi.
Denktaş, ülkede yıllardır, insan haklarının gasp edildiği bir ortamda, sporcu ve sanatçıların hünerlerini gösterdiklerini, kabiliyetlerini ortaya koyduklarını ifade etti.
Sanatçı ve sporcuların geçmiş yıllarda hiçbir destek görmeden dünyaya ulaşmak için elinden gelen her şeyi bireysel olarak yaptığını ifade eden Denktaş, artık devleti arkalarında hissetmenin zamanının geldiğine işaret etti. 

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Denktaş, mesajında şunları kaydetti:
“Artık kabiliyetlerinizi devletin desteği ile daha ileriye götürmenin zamanı geldi. Eski bir sanatçı ve eski bir sporcu olarak nasıl bir ortamda uğraş verdiğinizi ve bütün kabiliyetinizi ortaya koyarak dünya ile bütünleşmek için uğraş verdiğinizi bilenlerdenim. Sizlere sözüm olsun. Bütün kabiliyetiniz devlet tarafından destek görecek, çok daha güzel günler hepimizin olacak. Bunun sözünü veriyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

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Son Güncelleme: 06.10.2020 11:25
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş
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