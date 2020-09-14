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Denktaş: “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun”

14 Eylül 2020 Pazartesi 20:11
Denktaş: “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun”
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DENKTAŞ, PROGRAMLARINI İPTAL ETTİĞİNİ, SEÇMENLERE TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYADAN ULAŞACAĞINI DUYURDU

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci nedeniyle tüm seçim programını iptal ettiğini duyurarak seçmenlere sosyal medya ve televizyon ekranlarından ulaşacağını söyledi.

Denktaş, yayınladığı videolu mesaj ile vatandaşlara hitap etti.

Seçim döneminde tüm yurttaşları köy köy hatta ev ev gezip ziyaret edip kucaklaşma arzusunu dile getiren Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci ve halkın gayretleri ile sıfırlanan vaka sayısının yeniden yukarıya çıkması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Böyle bir ortamda kendi, ekibi ve halk adına riski en aza indirmek maksadıyla böyle bir karar aldığını dile getiren Denktaş, sosyal medya ve televizyon ekranlarından sesini duyaracağını ifade etti.

Vatandaşa Covid 19 ile ilgili mücadelede dikkatli olmaları çağrısında bulunan Denktaş: “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun” dedi.

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