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Denktaş, Programlarını İptal Ettiğini, Seçmenlere Televizyon ve Sosyal Medyadan Ulaşacağını Duyurdu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci nedeniyle tüm seçim programını iptal ettiğini duyurarak seçmenlere sosyal medya ve televizyon ekranlarından ulaşacağını söyledi.

15 Eylül 2020 Salı 08:56
Denktaş, Programlarını İptal Ettiğini, Seçmenlere Televizyon ve Sosyal Medyadan Ulaşacağını Duyurdu
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 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci nedeniyle tüm seçim programını iptal ettiğini duyurarak seçmenlere sosyal medya ve televizyon ekranlarından ulaşacağını söyledi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Denktaş, yayınladığı videolu mesaj ile vatandaşlara hitap etti.

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Seçim döneminde tüm yurttaşları köy köy hatta ev ev gezip ziyaret edip kucaklaşma arzusunu dile getiren Denktaş, yaşanan Covid 19 süreci ve halkın gayretleri ile sıfırlanan vaka sayısının yeniden yukarıya çıkması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

Böyle bir ortamda kendi, ekibi ve halk adına riski en aza indirmek maksadıyla böyle bir karar aldığını dile getiren Denktaş, sosyal medya ve televizyon ekranlarından sesini duyuracağını ifade etti.

Vatandaşa Covid 19 ile ilgili mücadelede dikkatli olmaları çağrısında bulunan Denktaş, “Sağlık sizinle, oyunuz bizimle olsun” dedi.

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Son Güncelleme: 15.09.2020 09:09
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş
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